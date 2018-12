Valeria Marini e Matteo Salvini si divertono a suon di selfie

blogitalia.news

: RT @GiulioVisentin: IL GF CHE VORREI: -CRISTIANO MALGIOLIO -VALERIA MARINI -TINA CIPOLLARI -GEMMA GALGANI -ELETTRA LAMBORGHINI -PATRI… - auroralocatelli : RT @GiulioVisentin: IL GF CHE VORREI: -CRISTIANO MALGIOLIO -VALERIA MARINI -TINA CIPOLLARI -GEMMA GALGANI -ELETTRA LAMBORGHINI -PATRI… - AliceCasagrand0 : Secondo me comunque le edizioni del Grande Fratello Vip possono terminare così, perché dopo Valeria Marini e Cristi… - Giosianaa : RT @GiulioVisentin: IL GF CHE VORREI: -CRISTIANO MALGIOLIO -VALERIA MARINI -TINA CIPOLLARI -GEMMA GALGANI -ELETTRA LAMBORGHINI -PATRI… -

(Di martedì 4 dicembre 2018)si scattano tantiai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano in occasione di un evento a tema natalizio Per una conduttrice che lasci, ovvero Elisa Isardi, ce n’è una che trovi, ovvero. L’ultimo weekend diè stato anche in compagnia della burrosa showgirl di origini sarde. I due hanno trascorso del tempo insieme ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano in occasione di un evento a tema natalizio. E ovviamente non potevano non scattarsi un’infinità di, che sono una vera specialità sia dellache del Ministro degli Interni.A PROPOSITO DI: Temptation Island VIP, Il Video diche si bacia con il tentatore, Patrick non la prende benesembra essere davvero un amante degli autoscatti: se li lascia fare ovunque, dalle serate in discoteca a Milano Marittima, al ...