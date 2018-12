Usa | Messico e Canada siglano Usmca | il trattato commerciale che manda in soffitta il

Nuovo accordo commerciale tra Usa - Messico e Canada : sostituisce il Nafta - : Usmca, l'intesa sul libero scambio per il Nord America, che sostituisce il Nafta del 1994, vale un trilione di dollari e dovrà essere ratificato dagli organi legislativi di ciascun Paese. Trump: "Non ...

Usa - Trump : «Chiuderemo il confine con il Messico se necessario» : Cinquemila persone della carovana di migranti arrivata da Honduras e San Salvador sono ammassate nel palazzo dello sport che è attrezzato per assisterne la metà. Il comune non ha le risorse per ...

Usa - Trump autorizza l'uso della forza contro i migranti dal Messico : La Casa Bianca ha autorizza to i soldati Usa inviati al confine con il Messico al l'uso della forza per proteggere gli agenti federali che contro llano la frontiera. I militari potranno sparare , anche ...

Esperto su immigrazione clandestina in Messico e negli Usa - : La questione dell'immigrazione rimane una delle maggiori preoccupazioni per gli elettori americani, in competizione con altre questioni chiave, come l'assistenza sanitaria e l'economia. L'enfasi ...