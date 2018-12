Uomo attacca serpente lungo più di 9 metri | il rettile reagisce | il video fa il giro del

Australia - Uomo attaccato e ucciso da uno squalo nel Queensland - : La vittima è un 33enne che si trovava a Cid Harbour, nelle isole Whitsunday, in gita insieme a un gruppo di amici

L’Uomo del Giorno : Marco Sau - attaccante del Cagliari - da 7 anni sull’Isola : Marco Sau è nato a Sorgono, il 3 novembre 1987, è un calciatore italiano, attaccante del Cagliari. Nell’estate del 2012 torna al Cagliari dopo essere stato nelle giovanili. Durante questo periodo il Foggia, tramite la finanziaria controllante il club pugliese, deposita al tribunale della stessa città un ricorso contro il Cagliari in modo da ottenere il sequestro del cartellino del giocatore, atto ad impedire l’utilizzo o la ...

Pacchi bomba Usa - arrestato un Uomo. Trump attacca : "Campagna dei repubblicani danneggiata" : La polizia ha arrestato un uomo nell'ambito delle indagini sui Pacchi bomba sospetti negli Stati Uniti. L'arresto è avvenuto nella area di Miami. Molti dei Pacchi sono stati spediti da un ufficio postale della Florida. Lo riferisce la Cnn.Intanto il presidente Usa, Donald Trump, si è detto convinto che i Pacchi bomba abbiano "danneggiato la campagna dei repubblicani per le elezioni di midterm".Trump ha scritto su Twitter: "I ...

L’Uomo del Giorno : Jefferson Farfán - attaccante del Lokomotiv Mosca : Jefferson Farfán è nato a Lima, il 26 ottobre 1984, è un calciatore peruviano, attaccante o ala del Lokomotiv Mosca e della Nazionale peruviana. È soprannominato La Foquita. Gioca prevalentemente nel ruolo di attaccante sull’ala destra, ma all’occorrenza può ricoprire tutti i ruoli offensivi, oltre che quello di esterno di centrocampo. Fárfan è dotato inoltre di velocità, resistenza e di ottimo dribbling. SCARICA GRATIS L’APP ...

Paragone - M5S - attacca Giorgetti : «Uomo del sistema - se si fida Salvini...» : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio il rapporto si sta ricomponendo dopo lo scontro di giovedì. Ma dal Movimento 5 Stelle arriva un siluro a Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del ...

L’Uomo del Giorno : Stefano Quattrini - è stato attaccante della Massese : Stefano Quattrini è nato a Roma, il 18 ottobre 1959, è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Cresciuto nella Pistoiese, passa poi in prestito alla Viterbese[2] e quindi alla Massese, con cui realizza 10 reti nel campionato di Serie D 1979-1980. Rientrato a Pistoia, disputa 5 partite nell’avvio del campionato di Serie A 1980-1981: esordisce nella massima serie il 14 settembre 1980 in occasione della sconfitta esterna contro ...

L’Uomo del Giorno : Davide Succi - attaccante giramondo con esperienze a Malta e India : Davide Succi è nato a Bologna l’11 ottobre 1981, è un calciatore italiano, attaccante attualmente svincolato. Cresciuto nel quartiere San Donato, muove i primi passi nel Fosso Ghiaia. La sua carriera di calciatore professionista, dopo il passaggio a San Lazzaro, inizia nella stagione 1997-1998 quando viene ingaggiato dall’Iperzola (l’attuale Boca San Lazzaro) in Serie C2. Notato dai dirigenti del Milan, l’anno seguente ...

L’Uomo del Giorno : Julio Cruz - forte attaccante di Bologna e Inter : Julio Ricardo Cruz è nato a Santiago del Estero, il 10 ottobre 1974. Iniziò a giocare nel Banfield, con cui disputò un campionato giovanile arrivando anche all’esordio professionistico. Giocò una stagione nel River Plate, prima di approdare nel calcio europeo: fu infatti acquistato dal Feyenoord nel 1997. Nei Paesi Bassi vinse il campionato e la supercoppa nazionali, debuttando anche in Champions League. Ebbe, per altro, una media ...

L’Uomo del Giorno : Diego Costa - forte attaccante dell’Atletico Madrid : Diego Costa è nato a Lagarto, il 7 ottobre 1988, è un calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo, attaccante dell’Atlético Madrid e della nazionale spagnola. Dapprima legato alla nazionale brasiliana, nel 2014 ha deciso di giocare con la Spagna. attaccante capace di segnare con regolarità, forte fisicamente e dotato di una buona tecnica individuale, è rapido nello scatto e abile nel gioco aereo. Ottimo tiratore, è in grado di ...

L’Uomo del Giorno : Kevin Mirallas - forte attaccante della Fiorentina : Kevin Mirallas è nato a Liegi, il 5 ottobre 1987, è un calciatore belga di origini spagnole, attaccante della Fiorentina, in prestito dall’Everton e della nazionale belga. Dopo aver iniziato con le giovanili dello Standard Liegi, nel 2004 abbandona il Belgio per giocare con i francesi del Lilla. Fa il suo debutto il Ligue 1 il 7 maggio 2005 contro il PSG e dopo tre minuti dall’entrata in campo segna il gol vittoria. Il 20 ...

L’Uomo del Giorno : Roberto Firmino - attaccante del Liverpool e della nazionale brasiliana : Roberto Firmino è nato a Maceió, il 2 ottobre 1991, è un calciatore brasiliano, attaccante del Liverpool e della nazionale brasiliana. Il suo ruolo è quello di trequartista centrale, ma sa disimpegnarsi anche da prima punta. Molto disciplinato tatticamente, mostra grande altruismo verso i propri compagni. Inoltre, possiede ottime abilità tecniche che mette in mostra durante gli uno contro uno. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...

L’Uomo del Giorno : George Weah - attaccante e bandiera del Milan : George Weah nato a Monrovia, il 1º ottobre 1966, è un politico ed ex calciatore liberiano, di ruolo attaccante, Presidente della Liberia dal 22 gennaio 2018. Nel 1999 fu scelto dall’IFFHS come calciatore africano del secolo. Nel 1995 vinse il Pallone d’Oro (primo calciatore non europeo a vincere il premio grazie anche alla modifica dei regolamenti)[1], il FIFA World Player, e il premio di Calciatore africano dell’anno, ...

L’Uomo del Giorno : Luis Alberto - forte attaccante della Lazio : Luis Alberto è nato a San José del Valle il 28 settembre 1992, è un calciatore spagnolo, centrocampista della Lazio e della nazionale spagnola. Il 31 agosto 2016 viene acquistato per una cifra vicina ai 5 milioni di euro dal club italiano della Lazio. L’esordio arriva il 20 settembre successivo in occasione della trasferta persa 2-0 contro il Milan, entrando a pochi minuti dalla fine. Il 15 aprile 2017 mette a segno la sua prima ...