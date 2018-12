Universiadi a Napoli | firmato il contratto con Costa Crociere per la nave dell' accoglienza

'Universiadi a Napoli - l'impasse è superata. Ritardi impianti? Revoca dei fondi' : 'Abbiamo superato l'impasse di inizio 2018 sui 60 impianti di cui 32 da competizione, i restanti da allenamento'. Lo ha detto il commissario straordinario Gianluca Basile, direttore generale dell'Aru, ...

Napoli - De Laurentiis sui lavori di riammodernamento del San Paolo in attesa delle Universiadi : Si avvicinano le Universiadi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha detto la sua sul “San Paolo”, che ospiterà la rassegna, ai microfoni di Radio Marte: “Non è che ad ogni riunione decidiamo qualche cosa di nuovo. Insieme con il commissario delle Universiadi, alla Regione e al Comune stiamo verificando un cronoprogramma in modo da poter continuare a giocare al San Paolo e fornire per le Universiadi uno stadio ...

Universiadi 2019 - cerimonia d’apertura al San Paolo di Napoli! Chiusura all’Arechi di Salerno : Prendono finalmente forma le Universiadi 2019 di Napoli e della Campania. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha confermato diversi rumors sulle pagine dei quotidiani regionali. “Avevamo deciso che le Universiadi si dovevano fare e si faranno. Per aprile saranno completati tutti gli impianti”, comunica il Governatore. “A breve si farà inoltre la gara per la promozione dell’evento, che è parte decisiva ...

Napoli - le Universiadi si faranno : da Losanna arriva l'ok definitivo : Buone notizie per l'Universiade di Napoli 2019 giungono da Losanna, in Svizzera, dove il comitato esecutivo della Fisu, riunitosi in mattinata, ha dato il definitivo via libera alla manifestazione in ...

