Un' app per imparare le lingue è la regina su Google Play

Ariana Grande ha spiegato perché Mac Miller non appare nel Burn Book nel video di "Thank U - Next" : <3

Infront - ecco Fan+ : l'app che cambia l'esperienza del tifoso allo stadio : L'app permette ai tifosi di ricevere, tra le altre cose, il panino al posto, l'autografo digitale del proprio idolo o lo streaming live della partita.

Omicidio Maggi : condanna più che dimezzata in appello per Valentina Piccinonno : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Roma : a dicembre visite per ciechi e ipovedenti parco appia Antica : Roma – A Roma il parco archeologico dell’Appia Antica, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilita’, che si celebra oggi, 3 dicembre, aderisce all’invito della Direzione Generale Musei ed organizza, nel mese di dicembre, attivita’ volte a promuovere l’accessibilita’ del patrimonio culturale. visite guidate tattili dedicate a visitatori ciechi e ipovedenti saranno ...

Fintech - Intesa Sanpaolo spinge sulle app per la svolta digitale : Intesa Sanpaolo (Lapresse) Le app sono diventate la linfa vitale degli smartphone. Le più scaricate dagli italiani sono quelle dei social network (93%), che sono le più utilizzate (il 78% le usa quasi tutti i giorni). Vanno a gonfie vele anche le app per lo shopping online (scaricate dal 79%), per ascoltare musica e guardare video in streaming (75%) e per accedere al conto della propria banca. Le possiede più di un italiano su due (54%) e la ...

Natale nelle Marche : otto appuntamenti da non perdere : Candele a CandelaraLe Vie dei Presepi a UrbinoNatale più a FanoNatale più a FanoIl castello di Babbo Natale a FrontoneCastello di Natale a GradaraNatale a MombarroccioFesta della Befana a UrbaniaBorghi medioevali illuminati dalla sola luce delle candele, presepi enormi o minuscoli e sempre spettacolari (persino di sabbia!) che riempiono piazze, strade, palazzi storici di città d’arte che valgono sempre il viaggio, e poi mercatini in ...

Hypocam è un'app specifica per le foto in bianco e nero con strumenti dedicati : Hypocam è un'applicazione specifica per le foto in bianco e nero con strumenti appositamente studiati per ottenere il massimo dagli scatti. L'app offre una selezione di immagini sulla fotografia in bianco e nero e l'opportunità di pubblicare i vostri scatti sul popolare social network e tag #Hypocam.

Il Basket su Eurosport Player non si ferma mai : un dicembre stellare per tutti gli appassionati : Ben 160 partite in un solo mese e un 2019 da vivere tutto d’un fiato: dicembre e feste natalizie senza stosta per Serie A e Eurolega, tante squadre italiane protagoniste in Europa con l’Eurocup e la Champions League Eurosport e Eurosport Player sono sempre di più la “Casa del Basket” in Italia. Dopo l’entusiasmante avvio di stagione ci si prepara ad un mese senza un attimo di pausa: 160 partite in poco più di 30 ...

Fortnite e i balletti rubati : Rapper e star del cinema contro la Epic Games #fortnite : Fortnite continua a far parlare di sé, senza contare che il suo nome sia già sulla bocca di tantissimi giocatori di ogni età. Nonostante il grande gioco di successo, le critiche legate ad alcuni aspetti del videogame sono ancora tante. Ci riferiamo a come la Epic Games si sia ispirata in modo decisamente palese a mosse o piccoli balletti diventati celebri grazie a star della musica o del cinema, per poi rivendersele come oggetti a pagamento. A ...

Cos'è il Jobs app - il contratto 'ibrido' per la gig economy : La tipologia contrattuale proposta dal giuslavorista Francesco Rotondi, prevede nuove regole e tutele, basandosi su una...

La sfida dell’arte : decoratori per un giorno alla Cappella Orsini : Il 5 dicembre prosegue il programma di eventi esclusivi di Acea con te Roma – Un vero e proprio percorso artistico sarà quello che mercoledì 5 dicembre a Roma premierà gli iscritti al programma Acea con Te che potranno partecipare all’evento esclusivo “La sfida dell’arte” nella cornice suggestiva della Cappella Orsini, l’ex Chiesa di Santa Maria in Grotta Pintacostruita in epoca medievale sulle rovine del Teatro di Pompeo, a pochi passi da ...

"Global Compact occasione da non perdere per tutelare i deboli" : l'appello della Croce Rossa : «Il mondo sta abbandonando i bambini migranti» denuncia l'Ifcr nel suo ultimo report, che registra trecentomila i minori non accompagnati solo nel 2017. Moltissimi sono vittime di violenza e abusi. E invita i governi del mondo a firmare l'accordo di New York sulle migrazioni

Ieri Roma ladrona - oggi rapper e giornalisti - i nemici “necessari” della Lega : Fabio Fazio, Gad Lerner e Matteo Renzi. Ma anche rapper come Gemitaiz e Salmo. Che cos’hanno in comune tutti questi personaggi? Che non saranno presenti alla manifestazione della Lega prevista a Roma per l’8 dicembre. A dichiararlo, però, non sono stati i diretti interessati che si sono invece trovati (assieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo e dell’informazione) il volto stampato sui manifesti con cui il partito di Matteo Salvini ...