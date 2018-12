Una rivoluzione negli acquisti Come compreremo nel futuro

We. The Revolution è un interessante progetto che ci trasporta nella Rivoluzione Francese e che ora ha Una data di uscita : Vi avevamo già parlato di We. The Revolution più di un anno fa quando il gioco venne annunciato attirando l'attenzione su quello che sembrava un gioco pronto a unire meccaniche da Papers, Please a un setting interessante come la Rivoluzione Francese e a uno stile grafico che unisce poligoni volutamente grossolani all'arte neoclassica.Oggi possiamo annunciare che We. The Revolution ha una data di uscita: il 21 marzo 2019 su PC e successivamente ...

Rivoluzione digitale - per non diventare merci dobbiamo promuovere Una tecnologia etica : di Luisa Cozzi * La tecnologia crea nuovi casi d’uso, nuove opportunità, ma anche pericoli reali o potenziali e solleva interrogativi complessi sul suo impatto sociale: lavoro, privacy, sicurezza, inclusione, equità. Un processo innovativo senza etica, o semplicemente un comportamento che non tenga conto della variabili intangibili, sta mostrando di non essere in grado di soddisfare quel ruolo sociale che in una visione moderna gli compete. ...

Dl sicurezza - Salvini 'E Una rivoluzione. Lo approviamo tra oggi e domani' : ROMA - Tra proteste delle associazioni e ovazioni dell'asse gialloverde, il decreto sicurezza firmato Matteo Salvini potrebbe tagliare il traguardo 'se non oggi, domani'. Così i vicepremier leghista a ...

Bernini : 'Conte si vanta di Una rivoluzione che impoverisce gli italiani' : Intervistata da 'Il Dubbio', il quotidiano "garantista" diretto da Piero Sansonetti, la capogruppo al Senato di Forza Italia, la giurista e docente universitaria Anna Maria Bernini, ha ribadito i punti di forte criticità di questa manovra di bilancio, soffermandosi anche sui primi effetti di aumento della disoccupazione a causa del Decreto Dignità voluto dal Ministro Luigi Di Maio. Per la Bernini, il Decreto Dignità non sta facendo altro che ...

I maschi delle megattere subiscono Una “rivoluzione culturale” e cambiano i loro canti : Una “rivoluzione culturale”. E’ quanto accade al canto emesso dalle megattere di sesso maschile nel corso della loro vita. Con il passare degli anni, infatti, i versi con cui questi animali comunicano cambia. È il risultato emerso da uno studio durato 13 anni e condotto dagli esperti dell’Università di St. Andrews e dell’Università del Queensland i...

Bollo auto - come cambiano bonus e malus?/ Pronti a Una rivoluzione con l'inquinamento al centro - IlSussidiario.net : Il Bollo auto potrebbe molto presto cambiare dal punto di vista dei bonus e dei malus. Il calcolo di questo potrebbe portare a importanti differenze

La fotografia : Una rivoluzione artistica : Viviamo in un’epoca ormai in cui appoggiando un dito su uno schermo chiunque è in grado di fermare un momento o addirittura di riprenderne degli istanti, ma abbiamo mai riflettuto veramente sulla complessità del meccanismo che si trova alle spalle di un semplice scatto? Le prime fotografie della storia I primissimi esperimenti in materia fotografica furono realizzati nell’Ottocento da Wedgwood, Niépce e Daguerre ma l’unico che fu in grado di ...

Porsche 911 : Una concept che punta alla rivoluzione [FOTO] : Fra poche settimane debutterà a nuova generazione denominata 992 ma nel frattempo Ege Arguden ci mostra come potrebbe diventare la sportiva Porsche dopo una totale rivoluzione stilistica La futura generazione della Porsche 911 – sigla di progetto 992 – debutterà fra poco tempo sotto i riflettori del Salone di Los Angeles 2018, portando in dote un’evoluzione dello stile che accompagna fin dall’esordio la supercar tedesca. Nel frattempo, il ...

Tecnologica e rivoluzione digitale : Una buona qualità di cura e di vita : Bene: l'Italia è il secondo Paese al mondo per utilizzo di Eversense XL , prodotto da Senseonics e distribuito in esclusiva da Roche Diabetes Care , un minuscolo sensore impiantato sottocute che ...

Gli schermi flessibili : Una rivoluzione o solo una rotazione? - L'appello S01E02 : E c'è una bella differenza! In un mondo di schermi sempre più borderless , quelli di Samsung in primis , che spazio potranno avere questi nuovi "clamshell", e quali dispositivi esistenti andranno ...

Samsung One UI : Una rivoluzione di stile : Samsung è diventato negli anni uno dei punti di riferimento del settore mobile, riuscendo a competere direttamente con Apple per numero di vendite e affezione dei clienti. Se però dobbiamo cercare un punto critico negli leggi di più...

Donne - il ritorno della Boldrini : serve Una rivoluzione femminista : IUn ritorno che - c'è da giurarci - farà discutere. 'Credo sia giunto il tempo di rilanciare una nuova rivoluzione femminista. Alziamo forte la voce e trasformiamo la nostra forza in un'unica rete'. ...

'E' Una rivoluzione' - lo dice Bonafede sulla prescrizione - : Roma, 9 nov., askanews, - sulla prescrizione non ci sarà 'nessun rinvio. E' una rivoluzione di legalità. E' da 20 anni che si parla di questa legge. Dal prossimo anno non ci saranno più impuniti'. In ...