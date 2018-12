Un Posto al Sole Anticipazioni 4 dicembre 2018

Un Posto al Sole : anticipazioni 3 – 7 dicembre 2018 : Patrizio Rispo e Marzio Honorato in Un Posto al Sole Natale è ormai alle porte e per gli spettatori più fedeli Un Posto al Sole ha riservato un gradito regalo. Torna, infatti, a breve l’opportunità di visitare il set della soap grazie all’iniziativa Una Gita al Sole. La prossima visita è prevista giovedì 20 dicembre alle 10.30 presso il CPTV RAI di Napoli. Per partecipare basta inviare la domanda a lanotizia.unPostoalSole@rai.it indicando le ...

Auguri all'attore Peppe Zarbo di Un Posto al Sole : compie 53 anni : Lunedì 3 dicembre è il compleanno dell'attore Peppe Zarbo che, dalla fine degli anni Novanta, all'interno di Un Posto Al Sole, veste i panni di Franco Boschi. L'amato protagonista spegne 53 candeline e da 22 anni è entrato nel cuore dei milioni di telespettatori italiani, che non si perdono una puntata della longeva soap, in onda dal 1996. Il personaggio di Franco Boschi ha incuriosito per il suo carattere sempre pronto ad aiutare il prossimo, a ...

Anticipazioni Un Posto al sole prossima settimana : Alberto viene ingannato da Valerio : Nuovo appuntamento con le avvincenti trame di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì dalle 20,45. Le Anticipazioni dal 3 al 7 dicembre 2018 rivelano che Valerio si troverà ad affrontare un momento di grande imbarazzo che metterà nei guai il povero Alberto Palladini. In carcere, infatti, gli mentirà spudoratamente senza dirgli quale sia il vero motivo per il quale non può più pagargli l'avvocato facendo andare su ...

Un Posto al sole anticipazioni : la famiglia di CERRUTI si allargherà [anteprima] : Ultimamente i finali delle puntate di Un posto al sole sono dedicati quasi sempre alla storyline che gravita intorno a Vera Viscardi (Giulia Schiavo) ma l’episodio del 29 novembre ha rappresentato un’eccezione, in virtù di un momento che il pubblico della soap attendeva da tempo: il primo incontro tra Mariella incinta e Guido. Il Del Bue (Germano Bellavia) non aveva mai saputo della gravidanza di Mariella (Antonella Prisco) e nella ...

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 3-7 dicembre 2018 : Elena e Valerio Prendono le Distanze! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018: Elena e Valerio si lasciano. Inizia il processo contro Alberto… Anticipazioni Un posto al sole: Vera messa in difficoltà durante il processo contro Alberto Palladini! Marina annuncia il suo ritorno al vertice dei Cantieri! Elena e Valerio in crisi, Giulia ritorna e Susanna sempre più sospettosa di Adele che non riesce a ribellarsi a Manlio Intrighi, ...

Un Posto al sole - anteprima 2019 : un nuovo - importante personaggio… : A Un posto al sole, il 2018 è stato certamente l’anno di Veronica: il ruolo interpretato da Caterina Vertova ha tenuto banco per diversi mesi e, dopo un inizio narrativo un po’ “diesel”, è stato al centro della scena arrivando contemporaneamente a prendersi tutto e a farsi odiare da tutti! Com’è andata a finire ovviamente lo sappiamo: la Viscardi senior è stata uccisa dalla nipote Vera e da quel momento è stato ...

