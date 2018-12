Un piatto di salute – Atto secondo | stasera il reportage di SKY TG24

Un piatto di Salute : rischi e bugie delle mode alimentari - : Parassiti nel sushi, mele "del contadino" nate in laboratorio e finto biologico: conosciamo davvero quello che mangiamo e i rischi per la nostra Salute ? Ne parliamo nella nuova inchiesta esclusiva di ...

Medici e Chef a confronto a “La Salute nel piatto” : All’insegna dello slogan “BODY ENERGY FOOD ENERGY”, l’appuntamento per la terza edizione dell’evento “La Salute nel Piatto”, è per il prossimo 18 novembre, dalle 10.30 alle 19, al Novotel Milano Nord Ca’Granda, in viale Suzzani, 13, a Milano. Ingresso gratuito, con registrazione online sul sito ufficiale dell’evento (altro…) The post Medici e Chef a confronto a “La Salute nel ...