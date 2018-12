Un nuovo Splinter Cell potrebbe essere svelato ai The Game Awards

eurogamer

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Nell'ultimo anno si è già parlato del possibile, eppure non c'è stata alcuna notizia ufficiale di un ritorno di Sam Fisher. Ma le cosero cambiare prima di quanto pensiamo.Come riporta Comicbook, il fondatore dei The, Geoff Keighley, ha condiviso un trailer dedicato allo spettacolo che è previsto per il 7 dicembre.Keighley sottolinea che il trailer non è destinato a stuzzicare la fantasia dei fan, ma celebra l'industria e serve a dare il via allo show. Il trailer include, in particolare, filmati da una varietà di giochi pubblicati di recente, come God of War, Marvel's Spider-Man, Detroit: Become Human e Red Dead Redemption 2. Presenta anche una serie di giochi imminenti, come ad esempio The Last of Us Part II, Beyond Good and Evil 2, Anthem, Death Stranding, Gears 5 e Super Smash Bros. Ultimate.Read more…