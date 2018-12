huffingtonpost

HuffPostItalia : Un documento inedito potrebbe riscrivere la storia dell'ISIS

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Lo Stato Islamico per come è conosciuto fa la sua comparsa nel 2014, con la guerra civile siriana, la travolgente occupazione di Mosul e l'ingloriosa rotta dell'esercito irakeno, suggellata dalla proclamazione del califfato a opera di Abu Bakr al Baghdadi nella grande moschea al Nuri.Studiosi di terrorismo e storici sanno che il percorso culminato in quel periodo è molto più lungo. Come è noto, lo Stato Islamico dell'Iraq e del Sham (Levante) prima si chiamava solo Stato Islamico dell'Iraq (2006-2013), prima ancora Consiglio della Shura dei Mujahidin e Al Qaeda in Mesopotamia (2004-2006) e deve in parte la sua origine al Gruppo del Monoteismo e del Jihad di Al Zarqawi (1999-2004). Questa metamorfosi non è stata lineare, ha comportato profonde spaccature nel panorama jihadista ed è stata frutto di molte variabili.Il ruolo di Abu Bakr al ...