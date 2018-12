Ugo Betti | il drammaturgo che raccontò i peggiori istinti umani

huffingtonpost

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Camerino, agosto 1944 – Era una mattina limpida e silenziosa, il borgo sonnecchiava ancora a quell'ora di poco successiva all'alba, cosicché non si udivano altri suoni se non il ronzio distratto di una mosca e il frusciare delle foglie sugli alberi. Ugo si chiuse la porta di casa alle spalle con delicatezza per non disturbare il riposo di sua moglie Andreina: la sera prima avevano superato la mezzanotte chini sulla scrivania a buttar giù idee per una novella che, come le altre, sarebbe stata pubblicata sotto pseudonimo; in realtà, tutti già sapevano chi si nascondesse dietro quel nomignolo inventato che fondeva i cognomi di entrambi, ma non se ne preoccupavano di certo. In fondo, era il segno tangibile del loro amore, della sintonia che li legava anche nella passione per la scrittura.Come lei, avrebbe forse dovuto riposare qualche ora in più; ...