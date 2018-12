Ufficiale | il Var sbarca in Champions League | sarà usato dagli ottavi

Uefa - adesso è Ufficiale : la Var sbarca in Champions dagli ottavi : L'attesa forse è stata più lunga del necessario, ma adesso è finalmente ufficiale: la Var sarà introdotta nell'edizione della Champions League in corso a partire dagli ottavi di finale . L'Esecutivo ...

Premier League : Var Ufficiale dalla stagione 2019-2020/ La svolta nel calcio inglese dopo i numerosi appelli - IlSussidiario.net : Premier League: Var ufficiale dalla stagione 2019/2020. Clamorosa svolta nel campionato inglese: arriva la tecnologia, é ufficiale

Premier League - ora è Ufficiale : Var dalla stagione 2019/20 : "I principali insegnamenti tratti dall'uso di VAR nella FA Cup e nella Carabao Cup e in altri campionati di tutto il mondo sono stati discussi nel dettaglio - prosegue il testo -. Il programma di ...

Ufficiale - il Var sbarca in Champions League dal 2019/20 : Il Comitato Esecutivo Uefa ha deciso di introdurre il Video assistant referees (Var) nella Champions League 2019/20. L'articolo Ufficiale, il Var sbarca in Champions League dal 2019/20 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Var in Champions League - è Ufficiale. Si parte dal 2019 : La conferma della Uefa. E l'obiettivo è di estendere l'uso del Video Assistant Referee alla fase finale degli Europei 2020

