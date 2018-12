UEFA | terza competizione per club dal 2021

La UEFA ufficializza la terza coppa europea a partire dal 2021 : Per le piccole squadre Dopo ventidue anni, le coppe europee torneranno ad essere tre. La chiusura della coppa delle Coppe nel 1999 aveva abbassato a due il numero delle manifestazioni internazionali organizzate dall’Uefa, ora il Comitato Esecutivo ha deciso di effettuare un’inversione ad U. La nuova competizione – la cui istituzione era stata anticipata dalla Bild e confermata da Agnelli e Ceferin – partirà nel 2021. Al ...

La UEFA dice sì alla terza coppa dal 2021 : ecco come funzionerà : La vincitrice parteciperà di diritto all'Europa League. Con l'attuale ranking l'Italia sarà rappresentata dalla settima classificata in Serie A L'articolo La Uefa dice sì alla terza coppa dal 2021: ecco come funzionerà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - la UEFA ha approvato la terza competizione europea per club : si chiamerà UEL2 a partire dal 2021 : La notizia era già nell’aria ed oggi è arrivato l’ok. Il Comitato Esecutivo UEFA, riunitosi a Dublino, ha approvato il format e la lista di accesso per la nuova competizione, a partire dal 2021. Si chiamerà UEL2 ed avrà lo stesso formato di Champions League e Europa League, con 32 squadre partecipanti a una fase a gironi. Le squadre verranno suddivise in otto gironi da quattro, ai quali seguiranno ottavi di finale, quarti di finale, ...

UEFA : dal 2021 si giocherà la UEL2 - terza coppa europea : Ufficiale: dal 2021 ci sarà una nuova competizione europea per club. La terza, dopo Champions League ed Europa League. L'ok è arrivato dal Comitato esecutivo dell'Uefa, riunito oggi a Dublino in ...

UEFA-Eca - accordo per il futuro : dal 2024 terza competizione. Agnelli-Ceferin : 'SuperLega? Non esiste' : Però è presto in ogni caso per parlarne" 14:22 20 nov Nel futuro avremo una nuova Champions, è possibile che ci sia una coppa del mondo per club nuova? Agnelli: "Il futuro deve essere scritto. Ciò ...

UEFA - rassicurazioni dai club : no alla Superlega e sì a una terza coppa : In una riunione i club hanno espresso la volontà di proseguire nello sviluppo delle competizioni sotto la guida della UEFA. L'articolo UEFA, rassicurazioni dai club: no alla Superlega e sì a una terza coppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.