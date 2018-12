Udine | no ai bambolotti di pelle scura negli asili | vietati giocattoli riferibili a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018)comunali non sarà possibile trovare nessun tipo di giocattolo che possa fare riferimento a culture differenti da quella italiana. È quanto ha deciso l’ultimo consiglio comunale di Codroipo, 16mila abitanti in provincia di, con un emendamento approvato dalla maggioranza di centrodestra che metterà al bando ogni riferimento alle “diverse culture” o alle “culture di provenienza” degli alunni. Quindi anche a strumenti musicali che vengono utilizzati in altri Paesi ocon la. Come riporta il Messaggero Veneto, all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale c’era una modifica del regolamento dell’asilo nido “Mondo dei piccoli” per renderlo coerente con le disposizioni regionali in materia di accreditamento delle strutture: ridurre il rischio emarginazione dei bambini anche attraverso ...