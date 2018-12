Udine | molestie sessuali su 11 studentesse | professore 60enne sospeso dall’insegnamento

Blastingnews

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Numerosi episodi, diversi uno dall’altro, tutti avvenuti all’interno della scuola e durante le lezioni, hanno spinto il tribunale diad intervenire. Così un, docente presso un Istituto superiore è stato sottoposto alla misura della sospensione temporanea, fino alla fine dell’anno scolastico in corso. Una brutta storia di abusi e– ancor più grave per l’ambito in cui è maturata – di cui sarebbero state vittime 11 giovanissime allieve, che avevano meno di 14 anni all’epoca dei fatti. Inoltre il gip Mariarosa Persico ha accolto anche la richiesta del Pm Elena Torresin di applicare all’uomo il divieto di avvicinamento a tutte quelle ragazzine che avrebbero subito le sue attenzioni in passato.Mesi di indagini svolte nella massima discrezione, vista l’età delle vittime Il provvedimento è stato notificato venerdì scorso all’insegnante, ...