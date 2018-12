Uccide il figlio neonato scagliandolo a terra Mamma arrestata a Catania

Uccide il figlio di tre mesi lanciandolo a terra"Avevo la mente oscurata - non volevo farlo" : In un primo momento la madre aveva riferito che il figlio "si era fatto male cadendole accidental mente dalle braccia a causa di una spinta che si era dato da solo". Il legale: depressione post-parto.

Catania : mamma Uccide figlio di 3 mesi lanciandolo a terra : Lo scorso 14 novembre, una giovane donna di 26 anni, residente a Catania, ha scaraventato a terra il figlio di soli tre mesi. Il piccolo è stato immediatamente trasportato in ospedale, ma è deceduto il giorno dopo per le ferite riportate alla testa. La notizia è trapelata solo oggi, dopo che gli agenti del commissariato di Borgo Ognina hanno dato seguito ad una misura cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti della ventiseienne, accusata ...