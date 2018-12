Tutti i film di Shrek e Tremors disponibili in DVD in unico box set

Riprese finite per il film di Downton Abbey - l’annuncio in un video dal set con Tutti i protagonisti : Ultimo ciak per il film di Downton Abbey: le Riprese dell'adattamento della serie per il grande schermo in uscita nel 2019 sono ufficialmente terminate e comincia la fase di post-produzione. L'account Twitter ufficiale della serie ha condiviso l'annuncio della fine delle Riprese con un video inedito che offre al pubblico un'anteprima di ciò che vedrà al cinema. "143 scene indimenticabili, 50 giorni meravigliosi, 1 film glorioso. Finito!" ...

Calcutta Tutti in piedi film al cinema : il concerto evento all’Arena di Verona 2018 : Calcutta Tutti in piedi è uno dei film al cinema in uscita nelle sale lunedì 10 dicembre 2018. La pellicola diretta da Giorgio Testi, riporta alle emozioni del concerto di Calcutta all’Arena di Verona il 6 agosto 2018. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Calcutta Tutti in piedi film al cinema: scheda e cast GENERE: Musicale ANNO: 2018 REGIA: Giorgio Testi CAST: Calcutta DURATA: 90 minuti Calcutta Tutti in piedi film al cinema: ...

Tutti i vincitori del Matera Sport Film Festival : Si è conclusa l’ottava edizione del Matera Sport Film Festival, la rassegna interamente dedicata al connubio tra la settima arte e lo Sport. La Cerimonia di Premiazione si è svolta presso il Cinema Il Piccolo di Matera alla presenza degli sopiti illustri e dei protagonisti. La rassegna è stata l’occasione per riflettere sul mondo dello Sport, uno spazio di approfondimento e cultura, un’opportunità di espressione per autori e registi le cui opere ...

MATERA SPORT FILM FESTIVAL 8 - Tutti i vincitori : Ad assegnare il premio Gabriele Di Stasio, Presidente BasilicataCinema: " E' bello poter premiare un'opera che mette in evidenza problematiche rilevanti annesse al mondo del calcio, considerato che ...

Animali Fantastici 2 - Tutti i problemi del nuovo film : ATTENZIONE: possibili spoiler su Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald Come era facile da aspettarsi, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, il secondo capitolo nella nuova saga magica all’interno del Wizarding World di JK Rowling, sta avendo un successo notevole al botteghino, arrivando al primo posto sia negli Stati Uniti sia in Italia. Eppure le critiche non sembrano essere altrettanto entusiaste, parlando di una ...

Asia Argento - l’intervista a 10 anni : “Ho visto Tutti i film di papà e non dormivo la notte” : Che cosa ti fa più paura dei fil di Dario? “La musica, l’ambiente, quando papà si fa quelle inquadrature dove si vedono quelle persone sospette con tutta la luce bluastra addosso”, risponde una piccola Asia Argento. Aveva infatti solo 10 anni quando nel 1985 fu intervistata per la prima volta nel VHS I Grandi registi della Eagle Pictures: a parte i capelli a caschetto nero non è molto diversa da oggi. Stesse movenze, stesso sguardo e ...

Tutti i cameo di Stan Lee nei film Marvel : Processo all’incredibile Hulk (1989)X-Men (2000)Spider-Man (2002)Daredevil (2003)Hulk (2003)Spider-man 2 (2004)I Fantastici 4 (2005)X-Men: Scontro finaleSpider-Man 3 (2007)I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007)Iron Man (2008)L’incredibile Hulk (2008)Iron Man 2 (2010)Thor (2011)Captain America: il primo vendicatore (2011)Avengers (2012)The Amazing Spider-man (2012)Iron Man 3 (2013)Thor: The Dark World (2013)Captain America: Il soldato d’inverno ...

Calcutta al cinema con il film-concerto all’Arena di Verona del 6 agosto : Tutti i dettagli : Calcutta al cinema porta tutte le emozioni del concerto all'Arena di Verona, che ha tenuto per supportare il nuovo album il 6 agosto scorso. La pellicola sarà trasmessa in una tre giorni da full immersion che inizierà dal giorno 10 per concludersi il 12, con proiezioni previste per gli spettacoli in cartellone dei cinema aderenti - quindi - per il 10, 11 e 12 dicembre prossimi. Nell'annuncio ufficiale, Calcutta specifica che il film ...

Uno per Tutti film stasera in tv 13 novembre : cast - trama - streaming : Uno per tutti è il film stasera in tv martedì 13 novembre 2018 in onda in seconda serata su Rai Movie alle ore 22:45. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Uno per tutti film stasera in tv: cast La regia è di Mimmo Calopresti. Il cast è composto da Fabrizio Ferracane, Giorgio Panariello, Thomas Trabacchi, Isabella Ferrari, Lorenzo Barone, Irene ...

Svelati Tutti i film del Matera Sport Film Festival : È stata annunciata oggi la lista dei Film che parteciperanno al concorso ufficiale della 8a edizione del Matera Sport Film Festival. La kermesse si svolgerà nella Capitale Europea della Cultura 2019 dal 22 al 24 novembre. Un’edizione che si preannuncia ricca di novità e che porterà nella sala del Cinema IL PICCOLO di Matera ben 35 titoli suddivisi in 4 categorie: Movie, Documentary, TV Show-New Media-Webseries-Gaming e Sport & ...

«Notti magiche» e «Tutti lo sanno» : i film da vedere al cinema questa settimana - : Per l'affettuosa presa in giro del suo mondo, Virzì arruola un super cast: da Giancarlo Giannini a Ornella Muti, da Giulio Scarpati a Roberto Herlitzka, da Andrea Roncato a Simona Marchini. In più, c'...

Tutti lo sanno film al cinema : cast - recensione - curiosità : Tutti lo sanno è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 8 novembre 2018. La pellicola diretta da Asghar Farhadi ha come protagonisti Penélope Cruz, Javier Bardem. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Tutti lo sanno film al cinema: scheda e cast GENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Asghar Farhadi cast: Penélope ...

Serial killer al cinema : Tutti i grandi assassini dei film horror e thriller : In ottobre, le proposte in sala prevedono una ricca scelta di film horror, a partire da Halloween, ultimo capitolo della saga cominciata nel’78 con la pellicola cult di John Carpenter. La storia della settima arte è infestata da Serial killer: folli omicidi, psicopatici vendicativi, demoni sadici e tutta un’ “allegra” compagnia di maschere spaventose che caratterizzano i personaggi più inquietanti del cinema, spesso ...