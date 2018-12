Trump-Xi in tregua | ma quanto può durare?

Trump - dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%'/ Ultime notizie - primo accordo dopo la tregua di 90 giorni - IlSussidiario.net : Trump, dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%': primo annuncio via Twitter sull'accordo con la Cina dopo il G20 e la tregua dei 90 giorni.

Dazi - Trump e Xi raggiungono la tregua. E le borse asiatiche festeggiano : Cina e Stati Uniti firmano una tregua di 90 giorni nella guerra commerciale. Donald Trump e Xi Jinping, in un vertice a Buenos Aires al termine del G20, hanno raggiunto l'accordo. L'intesa raggiunta fra il presidente cinese e quello americano prevede nuovi negoziati da tenersi nel giro di tre mesi e che dovrebbero risolvere in via definitiva il contenzioso sullo squilibrio della bilancia commerciale. L'obiettivo di Xi era quello di evitare una ...

Dazi - l'altra faccia della 'tregua'. Trump : 'La Cina li toglierà dalle auto americane' : Pechino - La Cina 'ha concordato di ridurre e rimuovere i Dazi sulle auto che arrivano in Cina dagli Usa' che 'attualmente sono al 40%': così ha scritto su Twitter il presidente americano, Donald ...

Trump-Xi - chi ha vinto al G20? Il baratto di Donald : tregua dei dazi - export in crescita|Il Nuovo Timoniere impegna la Cina a comprare di più : L’intesa con XI Jinping permetterebbe di ridurre il deficit commerciale: Washington si accontenterebbe di un quarto dello sbilancio attuale: 90 miliardi di dollari, 0,4% del Pil

Trump chiude in bellezza il - suo - G20. La tregua commerciale con la Cina : ... la dichiarazione sulla necessaria riforma del Wto " da cui tempo fa, con quella che più che altro era una provocazione, ha minacciato di ritirarsi perché 'progettato dal resto del mondo per rovinare ...

Trump-Xi Jinping - scatta la tregua nella guerra commerciale : La Casa Bianca: “incontro di grande successo”. Dal primo gennaio i dazi americani non aumenteranno. In cambio i cinesi acquisteranno più prodotti made in Usa. I negoziati continuano sui punti ancora aperti con una scadenza: novanta giorni ...

Trump sigla la tregua commerciale con la Cina : da gennaio stop a nuovi dazi video : Al termine del colloquio (terminato con un lungo applauso) con il presidente Xi, c’è l’accordo per mettere fine alla guerra dei dazi. L’intesa finale del G20, invece, è fragile: le diplomazie degli altri 19 Paesi hanno di fatto ceduto su tutta la linea

Trump sigla la tregua commerciale con la Cina : da gennaio stop a nuovi dazi Video : Al termine del colloquio (terminato con un lungo applauso) con il presidente Xi, c’è l’accordo per mettere fine alla guerra dei dazi. L’intesa finale del G20, invece, è fragile: le diplomazie degli altri 19 Paesi hanno di fatto ceduto su tutta la linea

Patto Trump-Xi - tregua di 90 giorni sui dazi : ... faticosamente limati nel documento finale, firmato poco prima insieme agli altri diciotto colleghi delle economie più potenti al mondo. Gli elementi che avevano alimentato un po' di ottimismo alla ...

Patto Trump-Xi - via a tregua di 90 giorni sui dazi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump-Xi Jinping - scatta la tregua nella guerra commerciale : Questa la cronaca. La tregua all'Hyatt di Baires La cena si è svolta al Park Hyatt di Buenos Aires, dove il presidente Trump ha soggiornato durante il G 20. Un lungo tavolo bianco, con una scia ...

Dazi - Trump sigla una tregua commerciale di 90 giorni con la Cina - : Il presidente Usa e il suo omologo Xi Jinping hanno stabilito tre mesi di sospensione alle misure, periodo in cui lavoreranno per un accordo economico più ampio. Il tycoon ha promesso che l'1 gennaio ...

Patto Trump-Xi - tregua di 90 giorni sui dazi : Trump e Xi hanno firmato la tregua. Non ancora una soluzione definitiva della sfida tra Usa e Cina sui commerci, ma nemmeno una rottura, che avrebbe sancito l’inizio della nuova guerra fredda. Durante la cena di ieri a Buenos Aires, infatti, il presidente americano ha accettato di congelare i dazi sui prodotti importanti dalla Repubblica popolare, ...

Trump sigla la tregua commerciale con la Cina : da gennaio stop a nuovi dazi : Al termine del colloquio (terminato con un lungo applauso) con il presidente Xi, c’è l’accordo per mettere fine alla guerra dei dazi. L’intesa finale del G20, invece, è fragile: le diplomazie degli altri 19 Paesi hanno di fatto ceduto su tutta la linea