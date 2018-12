Trevi | due milioni di investimenti per Sedano Nero

Frontale tra due auto a Treviso : Alessandro muore a 24 anni schiacciato tra le lamiere : Incidente mortale a Cornuda, in provincia di Treviso: in seguito allo scontro Frontale tra due auto, Alessandro Gagno, 24 anni, è morto a bordo della sua macchina. Dopo l'impatto, si è ribaltato e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo dalle lamiere.Continua a leggere

Treviso - grave incidente stradale in tangenziale : l’auto si capovolge - due morti : Il grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio in tangenziale a Treviso. Una vettura si è ribaltata dopo essere entrata in collisione con un mezzo pesante. Lo schianto è stato tremendo: due le vittime, un uomo e una donna di circa settanta anni. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione stradale.Continua a leggere

Treviso - scontro mortale tra auto : muoiono marito e moglie - feriti due bambini : Una vera e propria tragedia [VIDEO] si è consumata domenica nel comune di Pederobba, nella provincia di Treviso, in Veneto. Un incidente stradale che è costato la vita a due persone e che ha causato il ferimento di due bambini. A perdere la vita sono stati due pensionati di Vittorio Veneto, marito e moglie, Lucio Toniello di settantadue anni e Irma Schweiger, settantenne. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, nello scontro frontale ...

Rissa col morto all'addio al celibato. Due fermi nel Trevigiano : Nel pomeriggio di oggi i carabinieri di Treviso hanno eseguito due fermi nei confronti di altrettante persone accusate di essere i responsabili dell'omicidio di un 21enne e del ferimento di sette persone al culmine di una lite tra vicini. I due aggressori, un romeno con alcuni precedenti e un albanese entrambi trentenni, avrebbero colpito le persone con un coltello infastiditi dal rumore provocato da un gruppo di una quindicina di ...

Treviso - rissa durante addio al celibato : un morto. Fermati due uomini | : La vittima è un ragazzo di 21 anni che insieme a una decina di amici, tutti dell'Est Europa, stava festeggiando in un appartamento a Fontane, una frazione di Villorba, Treviso,. I rumori avrebbero ...