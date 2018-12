Totti al Gran Galà del calcio | Il Var? Non ne parlo più se no mi radiano

Stasera il Gran Galà del Calcio AIC : premi alla carriera per Totti e Pirlo : Si aggiungono altri due prestigiosi premi all’8ª edizione del “Gran Galà DEL Calcio AIC”: premiati Totti e Pirlo. L'articolo Stasera il Gran Galà del Calcio AIC: premi alla carriera per Totti e Pirlo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Totti - auguri a Cristian : 'Chiudi gli occhi ed esprimi il più grande dei tuoi desideri!' : ROMA - 'Chiudi gli occhi ed esprimi il più grande dei tuoi desideri! Buon compleanno Cristian!'. Con queste parole sul profilo Instagram, Francesco Totti ha voluto fare gli auguri al figlio Christian ,...

Corona ci ripensa : "Totti - sei un grande uomo. Mi dispiace per quel che è successo" : "Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l'unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status simbol e le cose effimere". Destinatario, Francesco Totti, mittente, Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi spiazza tutti sul suo profilo Instagram e regala un post elogio all'ex capitano della Roma. Un mossa totalmente ...