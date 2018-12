Torna Criminal Minds 13 su Rai2 con una lunga maratona | anticipazioni episodi 3 dicembre

Criminal Minds 13 Torna tra cadaveri - serial killer e una storia d’amore per Luke? Anticipazioni 19 novembre : Criminal Minds 13 torna in onda oggi, 12 novembre, su Rai2 con i nuovi episodi della seconda parte di stagione. La rete continua a mandare in onda i crime americani dal venerdì al lunedì e oggi chiude questo suo lungo arco con la serie CBS. Ad andare in onda oggi saranno gli episodi 11 e 12 della stagione dal titolo "I segreti oscuri" e "Una luna crudele" in cui il BAU raggiunge la Virginia per indagare su un particolare caso dopo che una ...

In Criminal Minds 13 su Rai2 Torna Derek Morgan - anticipazioni episodi del 12 e 19 ottobre : Il 12 ottobre vanno in onda il quarto, il quinto e il sesto episodio di Criminal Minds 13 su Rai2, in prima visione tv in chiaro. Continua la programmazione del procedural di lungo corso di CBS, con la stagione già trasmessa in prima visione assoluta in Italia da Fox Crime, canale a pagamento di Sky, nella stagione 2017-2018. Tra nuove indagini, vicissitudini interne e avvincenti colpi di scena, la BAU con le competenze altamente ...

Criminal Minds 14 Torna al primo episodio per celebrare il 300° - anticipazioni sulla nuova stagione : Criminal Minds 14 debutta mercoledì 3 ottobre su CBS negli Stati Uniti con una première chiamata non solo a risolvere l'enorme cliffhanger del finale di stagione dello scorso aprile, ma anche a festeggiare il raggiungimento di quota 300 episodi. La premiere della stagione 14 sarà dunque destinata a diventare una pietra miliare della storia dello show e a questo scopo i produttori hanno preparato qualcosa di speciale per i fan, con diversi ...