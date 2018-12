Torino-Lione | i No Tav | gli imprenditori difendono solo una ricca commessa

Tav - imprenditori in piazza per dire 'sì' alla Torino-Lione : 'Pazienza al limite' - No Tav : 'Difendono ricca commessa' : "L'economia sta rallentando e questo per noi e' motivo di fortissima preoccupazione", ha affermato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. I No Tav: "Difendono solo una ricca commessa" - Di tutt'...

Tav : la Ue stanzia un altro miliardo. Per finire la Torino-Lione bastano 366 milioni : I calcoli Telt e Bbt per «Edilizia e Territorio»: la copertura Ue per le reti Ten-T sale dal 40 al 50%, per la due opere in arrivo 1,1 miliardi in più, 643 milioni in meno da sborsare per l'Italia. Le risorse riguarderanno anche il tunnel del Brennero. L’impatto sulle prossime leggi di bilancio...

Tav - Berlusconi : "E' una battaglia simbolica tra due visioni opposte" | Forza Italia in piazza per la Torino-Lione : In una nota letta sul palco della manifestazione "Sì Tav" di Torino, il leader di Forza Italia sottolinea che la linea è "un'infrastruttura decisiva per il futuro del Piemonte e di tutto il Nord Italia"

Torino-Lione : lo storytelling sulla Tav come distrazione di massa dai problemi del trasporto pubblico - 15/11/2018 - : Al contempo, mentre ai cittadini si chiede di metter mano al portafoglio perché le loro auto diesel , anche le Euro 6, per la cronaca, non possono più circolare, il parco autobus delle aziende ...

Nel tunnel dove “Federica” scava la roccia : “Qui passerà un binario della Torino-Lione” : da una quindicina di minuti stiamo viaggiando nel trasportino su cui di solito viaggiano i 25 operai che per ogni turno lavorano sulla talpa Federica che sta bucando la montagna tra Saint-Martin-La-Porte e La Praz, nella Savoia francese. «Ma noi stiamo percorrendo il tunnel di base della Torino-Lione. Dunque non è vero quello che dicono Di Maio e T...

Anche sulla Lione-Torino Bruxelles ci rampogna : attenti - così perdete i finanziamenti : E il Commissario straordinario Foietta, dato per uscente, denuncia: 'ogni mese di ritardo costa all'Italia 75 milioni di euro. L'analisi del rapporto costi benefici ha un esito già scritto: la maggior ...

Beppe Grillo al Fatto contro la Tav Torino-Lione : "I borghesucci son tornati". : Si firma "Beppe Grillo e il suo neurologo" la lettera che il fondatore dei 5 Stelle invia a Il Fatto contro la Tav Torino Lione e che viene titolata "Ode alla borghesia (dove eravate?)". Una borghesia che si è "ricomposta" alla manifestazione di sabato a Torino, "li abbiamo visti manifestare, aggressivi e benpensanti" scrive Grillo, "manca solo Gaber a prenderla in giro"."A vedere i nostri borghesi in piazza a manifestare per il Tav ho ...

La Tav Torino-Lione è ormai nel Governo un test su chi comanda : Tra le mille proteste dei No Tav e la grande manifestazione di Torino dei Sì Tav, in attesa della tanto celebrata analisi costi-benefici, nella disinformazione generale sullo stato d'avanzamento dei lavori e sui rapporti fra Italia e Francia, sulla Torino-Lione si gioca nel Governo il test su chi comanda davvero.Se le parole di ieri di Matteo Salvini non fossero state sufficientemente chiare - "sono sempre per finire un lavoro che si ...

Torino - migliaia in piazza senza bandiere di partito per dire sì alla Tav Torino-Lione : migliaia di persone si sono ritrovate in piazza Castello, a Torino, per partecipare alla manifestazione a favore della costruzione della Tav. In piazza esponenti di più forze politiche, che si oppongono alla posizione della giunta Appendino sulla linea ad alta velocità. Presenti anche parlamentari Lega: “Rispettiamo impegni con M5s, ma va fatta”.Continua a leggere

Tav. Migliaia in piazza a Torino per dire sì alla Torino-Lione. Lega : Rispettiamo impegni ma va fatta : La Torino-Lione e il Terzo Valico possono determinare la centralità dell'Italia in Europa e chi ha la responsabilità di governo può e deve avere la statura politica di cambiare decisioni e idee se ...

Tav - Di Maio : Torino-Lione non è l'opera che serve oggi a Italia : Milano, 10 nov., askanews, - 'Tutti sono daccordo a investire sulle tav in Italia, ma la tav Torino-Lione non è l'opera che in questo momento serve all'Italia. Quelle decine di miliardi che si buttano ...

Tav Torino-Lione - storia di un'opera discussa da 30 anni : ... sotto la guida Di Marco Ponti, docente di Economia e pianificazione dei Trasporti al Politecnico di Milano. L'allegato Gli effetti macroeconomici della fase di costruzione dell'Asse ferroviario ...

Tav Torino-Lione - storia di un’opera discussa da 30 anni : Primo progetto nel 1996, nuovo tracciato nel 2005, poi la «fasizzazione». Opera in bilico, prima tra le proteste del Movimento No-Tav, ora per l’analisi costi benefici. Mentre le gare sono formalmente «sospese» in attesa delle decisioni del Governo, per la prima volta si assiste a una mobilitazione Sì-Tav ...