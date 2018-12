Torino | arrestato al Bennet di via Verolengo

Torino - lascia per mesi sull’auto della ex peluche giganti : arrestato per stalking : Un giovane di ventisette anni è stato arrestato per stalking nella provincia di Torino: lasciava peluche di un metro sul parabrezza della macchina della ex fidanzata con biglietti d’amore e si era addirittura tatuato il volto di lei sulla spalla. Ma lei, esasperata, ha deciso di denunciarlo ai carabinieri.Continua a leggere

Torino - arrestato medico di base : palpeggiava le pazienti : Venerdì pomeriggio, un medico di 56 anni è stato arrestato perchè accusato di molestie sessuali sulle proprie pazienti, anche su una ragazza minorenne di 14 anni. La vicenda è accaduta a Torino, nella zona sud della città, dove operava il medico di base dell'Asl. L'uomo è finito così in manette per mano dei carabinieri della compagnia Mirafiori. Il gip, al momento, ha concesso al medico gli arresti domiciliari in via precauzionale. Sembrerebbe ...

A Torino arrestato il medico palpeggiatore. Fra le molestate anche una minorenne : Con l'accusa di avere toccato in maniera molesta nelle parti intime alcune pazienti, un medico di base è stato arrestato a Torino dai carabinieri. Ora è indagato per violenza sessuale aggravata. L'uomo è stato messo ai domiciliari.I fatti si sarebbero verificati tra il 2014 e il 2018 su donne di età compresa tra i 29 e i 46 anni. Un'episodio, che risale a una decina di anni fa, ha visto come vittima una minorenne.Le ...

Dà fuoco a sette autobus a Torino - arrestato il presunto piromane : "Non mi facevano salire senza biglietto" : L'incendio ha coinvolto i mezzi della Gtt. Preso l'uomo, un 50enne incensurato, considerato responsabile del rogo

Torino - prende a martellate il fratello : arrestato 52enne/ Aggressione dopo ennesima lite per motivi familiari : Torino, lite tra fratelli finisce a martellate: arrestato il 52enne Sergio Serra dopo aver colpito il 61enne Marco alla schiena. E' stato quest'ultimo ad allertare il 112.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:19:00 GMT)

Passava informazioni sugli incidenti stradali - arrestato a Torino un maggiore dei carabinieri : Luigi De Ciutiis, maggiore dei carabinieri fino a poco tempo fa in servizio alla Legione Piemonte, in piazza Carlina, è stato arrestato insieme a Claudio Bartolotta, dipendente di un franchising di ...

Torino - ragazza violentata in strada : arrestato 30enne italiano/ Stupratore seriale? Episodi non denunciati : Torino, ragazza violentata in strada all'uscita da un locale: 30enne di Moncalieri arrestato, potrebbe trattarsi di uno Stupratore seriale. L'appello dei carabinieri alle eventuali vittime.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:53:00 GMT)

Torino - violentata dopo la discoteca. Arrestato un 30enne : forse è uno stupratore seriale : Un trentenne italiano di Moncalieri è stato Arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino per violenza sessuale aggravata. Sarebbe stato lui a stuprare nel luglio del 2017 una ragazza di venti anni che era appena uscita da una discoteca. Si indaga anche su altri casi.Continua a leggere