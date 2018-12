THQ Nordic acquisisce i diritti di Carmageddon

Darksiders 3 : il CEO di THQ Nordic commenta alcune recensioni del gioco : Il terzo capitolo di Darksiders 3 ha finalmente raggiunto gli scaffali, dunque le recensioni della stampa specializzata sono arrivate e possiamo vedere un punteggio di Metacritic pari a 72 per quanto riguarda il PC, mentre per Xbox One il punteggio è di 71 punti.Come riporta Gamesindustry, la versione PS4 del gioco ha avuto recensioni più critiche, con un punteggio medio di 66. Non si tratta di punteggi negativi, questo poco ma sicuro, ma ...

THQ Nordic acquisisce Coffee Stain Studios e Bugbear : ora la compagnia ha 35 giochi non ancora annunciati in sviluppo : Grazie alla segnalazione di Wccftech, apprendiamo che THQ Nordic ha annunciato due acquisizioni. Si tratta di Coffee Stain Studios (Deep Rock Galactic) e Bugbear Entertainment (Wreckfest). Di seguito è possibile trovare le dichiarazioni consuete dei rispettivi dirigenti.Lars Wingefors, CEO di THQ Nordic, ha dichiarato:"Coffee Stain è un team appassionato e altamente competente che crea e pubblica grandi giochi. Dopo alcuni anni senza uscite ...

Humble e THQ Nordic si preparano a portare un nuovo Bundle su PS4 : Humble Bundle sta collaborando con THQ Nordic per portare un nuovo Bundle su PS4, il nome dell'offerta è Humble THQ Nordic PlayStation Bundle 2 e propone titoli per un valore di 269 dollari, tuttavia per le prossime due settimane i giocatori potranno portarsi a casa il tutto spendendo 15 dollari o meno.Come riporta Tech Raptor, spendendo 1 dollaro vi porterete a casa Lock's Quest e Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut, il primo è un ...

THQ Nordic vuole provare qualcosa di nuovo piuttosto che inseguire le tendenze : Ultimamente THQ Nordic ha acquisito parecchi brand e molti di questi sono marchi che un tempo appartenevano a THQ prima che fallissero.Parlando con IGN, il business and product development director di THQ Nordic, Reinhard Pollice, ha parlato di ciò che ha portato a queste acquisizioni. In parole povere, molto semplicemente tutto si riduce a THQ Nordic che vuole salvare questi marchi a cui sono interessati, anche se notano che non è solo la ...

Darksiders 3 : THQ Nordic conferma la durata del gioco e il supporto all'HDR : Tra poco più di un mese, Gunfire Games e THQ Nordic pubblicheranno Darksiders 3, il terzo capitolo della serie RPG d'azione / avventura.In vista del lancio, Wccftech ha avuto l'opportunità di intervistare Reinhard Pollice, Business & Product Development Director di THQ Nordic, che ha confermato la durata media del gioco.La domanda sul tempo di gioco è sempre complicata in quanto dipende da numerosi fattori. In media, però, Darksiders 3 ...

THQ Nordic svela la sua line-up per la Paris Games Week 2018 : Attraverso un comunicato stampa diramato oggi, THQ Nordic ha voluto presentare ai giocatori la line-up del publisher per l'ormai imminente Paris Games Week, che si terrà nella cornice del Paris Expo dal 26 al 28 ottobre 2018.THQ Nordic mostrerà in occasione della manifestazione tre titoli, Darksiders III, Generation Zero e Fade to Silence. Darksiders III, pubblicato da Gunfire Games, segna il ritorno del franchise in un hack-n-slash ambientato ...

DARKSIDERS 3 : THQ Nordic annuncia i contenuti post lancio : Ci stiamo avvicinando all’uscita del tanto atteso DARKSIDERS 3, nel frattempo THQ Nordic e Gunfire Games annunciano il rilascio di contenuti post lancio, due DLC molto interessanti, scopriamo insieme di cosa si tratta. DARKSIDERS 3: I contenuti post lancio Il primo contenuto previsto dopo il lancio del gioco, prende il nome di The Crucible. Il DLC in questione ci porterà ad esplorare una nuova location, nella quale potremo ...