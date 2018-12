The Dolls: la nuova serie Tv con Laura Dern e Issa Rae

ilnotiziangolo

: #TheDolls : la nuova serie Tv con Laura Dern e Issa Rae - morganbarraco : #TheDolls : la nuova serie Tv con Laura Dern e Issa Rae - 3cinematographe : #TheDolls: #LauraDern e #IssaRae nella serie limitata in lavorazione per #HBO - Donna97082121 : Ecco un brano per te… Don't Cha di The Pussycat Dolls -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Theè l’ultimo acquisto della HBO, che vedrà in prima linea due volti noti del piccolo schermo.e eRae non saranno solo le protagoniste del progetto, ma anche le produttrici. Lo show è creato inoltre dalla stessae dalla Jayme Lemons’ Jaywalker Pictures. La Rae invece co-scriverà lo script al fianco di Amy Aniobi eKittrell. Thesi ispirerà inoltre ad eventi veri, le conseguenze delle rivolte avvenute alla vigilia di Natale nel 1983.The, che cosa serve per essere considerata una buona madre?L’intento dellaTv della HBO è chiaro: indagare quanto avvenuto in seguito ai subbugli avvenuti trent’anni fa in due cittadine dell’Arkansas. La trama esplorerà le differenze fra classe e razze e persino che cosa vuol dire essere dei privilegiati in un’epoca difficile. Impegnativo certo, ma la presenza di ...