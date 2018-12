Terremoto tra Bologna e Pistoia | scossa di magnitudo 3 2 nella notte

Terremoto magnitudo 3.2 tra Bologna e Pistoia - un'altra scossa con epicentro il cono del Vesuvio : Tre sccosse di Terremoto sono state registrate nella notte in provincia di Bologna , nell'Appennino, tutte con epicentro 5 chilometri a sud est da Castel d'Aiano, Bologna , e 16 da Sambuca Pistoiese, ...

Terremoto magnitudo 3.2 tra Bologna e Pistoia - un'altra scossa con epicentro il cono del Vesuvio : Trema la terra nella notte anche in provincia di Napoli, a 5 chilometri da Ottaviano, magnitudo 2.4, a una profondità di 2 mila metri

Il Terremoto fa tremare la casa - la fuga della famiglia registrata dalle telecamere : il video impressionante : Il terremoto di magnitudo 7.0, che ha colpito la parte meridionale dell’Alaska, ha provocato ingenti danni a strade ed edifici. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma nella città di Anchorage, pur abituata ai sismi, c’è stato il panico. Nel video , la fuga di una famiglia , ripresa dalle telecamere domestiche, che si precipita fuori dalla propria abitazione appena le pareti iniziano a tremare . Il terremoto più terribile ...

Il Terremoto (di magnitudo 7.0) fa a pezzi la strada e l’auto resta illesa (ma intrappolata) : le immagini impressionanti : Un terremoto di magnitudo 7.0 ha scosso Anchorage, in Alaska. La scossa è stata rilevata alle 8.28 ora locale. Colpite strade, edifici, rete elettrica e infrastrutture, con ponti e reti stradali chiuse per precauzione. Chiuse anche le scuole, l’università e l’aeroporto. Nel video, le immagini impressionanti di una strada distrutta e, nel mezzo, un’auto intrappolata. Non ci sono stati morti ma molti sono rimasti feriti, di cui ...