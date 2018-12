Tennis | è già 2019 | ecco dove debutteranno Djokovic | Nadal e Federer

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia - sfida già nella storia. Super equilibrio e doppio che può essere decisivo : Francia-Croazia è già una Finale storica per la Coppa Davis, visto che sarà l’ultima con il vecchio format. Si giocherà a Lille in un impianto da 27mila spettatori (è lo stadio della squadra di calcio) in una cornice davvero spettacolare, la stessa che ha visto i transalpini trionfare contro il Belgio nell’ultimo atto della competizione. La Francia si presenta, dunque, da campione in carica e va caccia dell’undicesimo titolo ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : a Terni Italia-Israele. Azzurri già alla seconda fase : L’Italia maschile del Tennistavolo domani a Terni alle ore 18.30 ospiterà Israele nella quinta giornata della prima fase delle Qualificazioni agli Europei a squadre del 2019. Gli Azzurri sono già passati al turno successivo e possono aritmeticamente conquistare la vetta del girone: per la sfida il DT Patrizio Deniso ha convocato Leonardo Mutti, Antonino Amato, Matteo Mutti e Daniele Pinto. Il DT israeliano Isaac Abramov invece ha ...

Tennistavolo - Belarus Open Minsk 2018 : tre titoli al Giappone - uno alla Cina. Doppietta per Saki Shibata : Spira il vento del lontano Oriente a Minsk, nel Belarus Open di Tennistavolo: tre titoli al Giappone, ovvero i due doppi ed il singolare femminile, ed uno alla Cina, quello del singolare maschile, infine non si è disputato il torneo nella nuova specialità olimpica del doppio misto. Di seguito i risultati delle finali del Belarus Open di Tennistavolo: Finale singolare maschile Zihao Zhao (Cina) batte Shunsuke Togami (Giappone) 4-2 (11-13, 11-6, ...

Tennis A1 femminile : Faenza pareggia in casa con Genova. Ora i playout salvezza contro Torino : 50 al mondo, così come Arcangeli si è difesa bene contro la Bronzetti. Mi fa poi piacere la vittoria nel doppio di Arcangeli e Pasini, che mi sono piaciute come atteggiamento. Ora ci prepariamo ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Novak Djokovic già in semifinale per assicurarsi il primato - sfida all’ultimo sangue tra Zverev e Isner : Sesta ed ultima giornata di queste ATP Finals 2018 dedicata alla fase a gironi. Dopo che lo svizzero Roger Federer e il sudafricano Kevin Anderson hanno staccato il biglietto per le semifinali, è il momento di definire il quadro preciso della situazione anche per quanto concerne il “Guga Kuerten Group”. Quest’oggi vedremo scendere sul veloce indoor della O2 Arena di Londra il n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo, uscito ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Djokovic è già in semifinale - Cilic rimonta Isner : Novak Djokovic è il primo giocatore ad accedere alle semifinali delle ATP Finals 2018 in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Nella seconda giornata del Gruppo Kuerten, il numero uno del mondo ha sconfitto in due set il tedesco Alexander Zverev (6-4 6-1) ed ha superato il turno grazie al successo in tre set del croato Marin Cilic sull’americano John Isner (6-7 6-3 6-4). Tra Djokovic e Zverev la partita è durata praticamente un ...

Tennis - Atp Finals : Federer si salva - Thiem out. E Anderson passeggia... : L'elvetico, attuale numero tre del mondo, ha sconfitto Dominic Thiem, numero otto della classifica internazionale, 6-2 6-3. Fuori quindi dalla corsa per l'accesso alle semifinali il Tennista ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Federer obbligato a vincere contro Thiem. Nishikori e Anderson possono già volare in semifinale : Sarà un martedì quasi da dentro o fuori per Roger Federer alle ATP Finals 2018 di Londra. Lo svizzero ritorna in campo ed è praticamente obbligato a vincere contro Dominic Thiem per evitare una possibile clamorosa eliminazione. La sconfitta all’esordio contro Kei Nishikori ha messo in salita il cammino del nativo di Basilea, che non può davvero più sbagliare se vuole ancora andare alla caccia del suo centesimo titolo della carriera. Anche ...

Tennistavolo - Austrian Open 2018 : dominio orientale a Linz. Tre titoli alla Cina - due al Giappone : Spira il vento del lontano Oriente a Linz, nell’Austrian Open di Tennistavolo: tre titoli alla Cina, ovvero i due singolari e la nuova specialità olimpica del doppio misto, due al Giappone, ovvero i restanti due doppi. Tra i cinesi vincono nel torneo maschile Jingkun Liang ed in quello femminile Meng Chen, mentre nel misto successo per Xin Xu e Shiwen Liu, infine tra i nipponici si impongono tra gli uomini Masataka Morizono e Yuya Oshima e ...

Tennis - Next Gen ATP Finals Milano 2018 : sorteggiati i gironi. Tsitsipas con Tiafoe - Caruana pesca Rublev : Sono stati appena sorteggiati a Milano i gironi delle Next Gen ATP Finals, per le quali oggi Liam Caruana ha staccato la wild card riservata ad un Tennista italiano. L’azzurro è stato inserito nel Gruppo B con l’australiano Alex De Minaur, numero due, e lo statunitense Taylor Fritz, numero 4, nonché assieme al temibile russo Andrey Rublev, numero 5 e presente già lo scorso anno in questa manifestazione. Nel Gruppo A il numero uno, ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Brancaccio spazza via Dalla Valle - Caruana rimonta Giacomini : Vanno in archivio le semifinali del tabellone cadetto delle Next Gen ATP Finals: disputati oggi i due match che delineano i contendenti per un posto nel tabellone principale, assieme ai Next Gen più forti del pianeta in questa stagione. A sfidarsi per la wild card italiana saranno Raul Brancaccio e Liam Caruana. Raul Brancaccio, numero uno del seeding, supera Enrico Dalla Valle con un periodico 4-2 4-2 4-2. Nella prima due partita ad essere ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 : gli otto italiani ai raggi X. Da Raul Brancaccio a Luca Giacomini - uno sguardo ai cercatori di un posto al sole : Come l’anno scorso, saranno otto i giocatori italiani che si contenderanno un posto alle Next Gen ATP Finals di Milano. Il mini-torneo di qualificazione, che segue le stesse particolari regole della manifestazione principale, si terrà allo Sporting Milano 3 di Basiglio, un comune di ottomila anime alle porte del capoluogo lombardo. Vediamo, uno per uno, coloro che si daranno battaglia per un posto tra i migliori giovani del circuito ...

Tennis - Masters 1000 Parigi 2018 : i risultati di martedì 30 giugno. Djokovic e Cilic passeggiano - Raonic affronterà Federer : Andata in archivio la seconda giornata di incontri al Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia) e i grandi giocatori attesi sul cemento transalpino non hanno deluso le attese. Djokovic E Cilic OK – 28 vittorie negli ultimi 29 incontri disputati, 18 vittorie nelle ultime 19 partite in questo torneo e 19 successi di fila nel circuito ATP. Sono solo alcuni dei numeri spaventosi di Novak Djokovic (n.2 del mondo) che ha fatto il suo esordio nel ...

Tennis Tour Lombardia - il Master Successo di Giacchi e Colombo : Il Lombardia Tennis Tour ha messo in campo nell'ultimo weekend il gran finale, con il Master che ha incoronato i campioni del 2018. Ottimi i piazzamenti dei giocatori comaschi, che hanno ottenuto la ...