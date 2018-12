Tennis | Boris Becker mette i propri trofei all’asta per i debiti accumulati negli anni

oasport

: #tennis Boris #Becker mette i propri trofei all'asta per gli enormi debiti accumulati nel tempo - OA_Sport : #tennis Boris #Becker mette i propri trofei all'asta per gli enormi debiti accumulati nel tempo - ParideGarzotto : RT @SuperTennisTv: Una vittoria è una vittoria, ma se a ottenerla è un giovanissimo ha qualcosa di eccezionale. Nel #tennis le imprese da… - SuperTennisTv : Una vittoria è una vittoria, ma se a ottenerla è un giovanissimo ha qualcosa di eccezionale. Nel #tennis le impres… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)e i. Novità sul fronte per il tre volte vincitore di Wimbledon, dichiarato fallito nel 2017. Il tedesco infatti è stato costretto a rinunciare all’immunità diplomatica, come riporta gazzetta.it, ed are all’asta iconquistati per cercare di risolvere la forte criticità deiNel giugno scorso il 51enne teutonico si era dichiarato, nel corso del procedimento ao carico, rappresentante della Repubblica Centrafricana per gli affari culturali, sportivi e umanitari. Il Ministro degli Esteri del Paese africano però aveva stracciato quell’accredito, sostenendo che il passaporto presentato dall’exoltre che falso proveniva da alcuni documenti in bianco rubati nel 2014. Pertanto, per bocca del suo avvocato Tony Beswetherick, Bum Bum ha deciso di rinunciare all’immunità nell’udienza tenuta a ...