Teatro San Carlo | la madre di tutte le Prime Il ritorno a Napoli del figliol prodigo

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ha funzionato alla grande. La squadra Muti/Muti, padre e figlia. Riccardo & Chiara, un sodalizio artistico impeccabile. Entrambi dirigono, lui l’orchestra, lei la regia. Il maestro, nato a, diplomato al Conservatorio di San Pietro a Majella, mancava dal Sanda ben 34 anni. Gli sarà mancato, ilregio più antico del mondo ( costruito, anno di grazia, 1737 per volontà diIII di Borbone. Anticipando La Scala di 41 anni). In scena ladile, da far impallidire anche quella scaligera (il prossimo 7 dicembre). Una prima da sogno con una fatata mozartiana “Cosi fan”, sopratutto per chi, seduto in prima fila, ha sonoramente russato. E il maestro ha quasi confuso la melodia del russamento con un rantolo da moribondo (come ha ironizzato a sipario calato). Non era meglio rimanere a dormire a casa propria anzichè sborsare 1200 euro, a tanto era ...