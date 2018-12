Tav | la Ue stanzia un altro miliardo Per finire la Torino-Lione bastano 366 milioni

ilsole24ore

(Di lunedì 3 dicembre 2018) I calcoli Telt e Bbt per «Edilizia e Territorio»: la copertura Ue per le reti Ten-T sale dal 40 al 50%, per la due opere in arrivo 1,1 miliardi in più, 643in meno da sborsare per l'Italia. Le risorse riguarderanno anche il tunnel del Brennero. L’impatto sulle prossime leggi di bilancio...