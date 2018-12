Tav - infrastrutture - crescita : il «partito del Pil» in campo a Torino : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive, tra loro gli industriali della Confindustria, gli artigiani di Cna e Confartigianato, il mondo delle coopetative, i commercianti, le imprese edili dell’Ance...

Tav - Delrio incontra imprese e sindacati : “Con no a infrastrutture - il governo blocca la crescita del Paese” : “Senza le infrastrutture l’Italia non crescerà”. Questa mattina a Torino il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, insieme al presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ha incontrato parlamentari, sindacalisti e industriali favorevoli al Tav. “Si parla di cinque miliardi di appalti pronti a partire che sono in ritardo”. L'articolo Tav, Delrio incontra imprese e sindacati: “Con no a infrastrutture, il governo blocca la crescita del ...

Infrastrutture : Palumbo (Fi) - basta veti M5S su Tav e Pedemontana : Milano, 31 ott. (AdnKronos) - "Dobbiamo dire basta ai veti che danneggiano cittadini, imprese e lavoratori. L’Italia del Fare ha bisogno, per crescere, anche di Infrastrutture adeguate e moderne. Con i No dei 5Stelle non si andrà da nessuna parte! L'Italia cresce con i si'. Così Angelo Palumbo, cons