Tav | con i nuovi fondi Ue | per ultimare la Torino-Lione bastano 366 milioni

Volley femminile - le migliori italiane della otTava giornata di serie A1. Quanti nomi nuovi : Nicoletti e Veglia sfiorano l’impresa con Brescia. Cogliandro e Garzaro i tesori di Filottrano : Ieri si è disputata la ottava giornata della serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU. Tanto per cambiare, si conquista un posto al sole risultando grande protagonista con 20 punti, 48% in attacco, 3 muri nella sfida dall’esito tutt’altro che scontato con Monza. GAIA MORETTO. Conegliano ha bisogno di una ...

Chi lavora dice sì alla Tav. Il Governo può continuare a non ascoltare chi traina il Paese? : ... non e questo il nostro compito anche se la debolezza dell'opposizione politica e un problema per la nostra democrazia. Ma il mondo della produzione oggi sa che non puo piu stare zitto. Lanciamo un ...

Vittorio Sgarbi racconta perché si sTava rotolando per terra all’Autogrill : “Io non uso danaro e volevo comprare dei libri ma…” : Poche settimane fa era diventato virale il video in cui Vittorio Sgarbi si rotolava per terra in una stazione di servizio con una sua collaboratrice. Il critico d’arte era stato descritto come “apparentemente ubriaco” e per questo aveva annunciato querela. La sua assistente Paola Joara Camarco a La Zanzara si era definita “schiava di Sgarbi per affetto” e aveva raccontato la sua versione dei fatti: “E’ colpa mia, ...

VOLLEY/ Mondovì trova l'otTava vittoria consecutiva : 3-0 su Potenza Picena : Mondovì suona l'ottava sinfonia. La Synergy Arapi F.lli chiude 3-0 contro Potenza Picena e si porta a -3 da Brescia, con una partita in meno. Una vittoria che, nonostante il risultato netto, non è ...

Calcio a 5 - Oplontina senza freni : otTava vittoria consecutiva : Ma veniamo alla cronaca. D'Ammora, dopo aver intercettato un passaggio su corner, smarca Nené, bravo a superare Zuottolo in uscita. Sull'onda dell'entusiasmo Esposito, da buona posizione, tira forte ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 - otTava giornata : colpi Geas e San Martino contro Napoli e Schio - raggiunta al secondo posto da Broni : E’ la giornata delle sorprese nella Serie A1 femminile 2018-2019: l’ottavo turno regala al Geas Sesto San Giovanni e al Fila San Martino di Lupari due vittorie una più rumorosa dell’altra, perché se le rossonere firmano il colpo maggiore di oggi, non è da meno il successo delle giallonere sulle campionesse d’Italia. Geas SESTO SAN GIOVANNI-DIKE Basket Napoli 75-70 Al PalaCarzaniga è tempo di festa per il Geas, che ottiene ...

Tav - Appendino : 'Con lo stop non andranno persi posti di lavoro' : "Nell'analisi costi/benefici sulla Torino-Lione si sta esaminando anche il tema dell'occupazione. Ma non è vero che, se la Tav non si farà, i posti di lavoro andranno persi, se ne creeranno per ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : otTava giornata. Novara va in fuga - +5 su Conegliano. Busto perde con Scandicci : Novara va in fuga al termine dell’ottava giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le piemontesi sconfiggono Monza con un rapido 3-0 e vantano cinque punti di vantaggio su Conegliano che ha regolato il Club Italia per 3-1, Busto Arsizio ha invece perso in casa per 3-0 contro Scandicci e finisce a sei punti dalla capolista. La Igor si fa letteralmente prendere per mano dalla solita Paola Egonu (20 punti) e da una propositiva ...

PorTavoce gilet gialli - pronti a incontro : ANSA, - PARIGI, 2 DIC - Per la prima volta, un collettivo di gilet gialli che si presenta come "Portavoce dei gilet gialli liberi", si rivolge al governo con un'apertura e si dice disponibile a un "...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : risultati e classifica dell’otTava giornata. Vincono le prime della classe : Ottava giornata per il campionato italiano di A1 di Pallanuoto maschile. Nessun problema per le prime della classe: resta in vetta l’AN Brescia che vince per 10-5 in casa con il Posillipo, non perdono contatto Pro Recco e Sport Management che si impongono su Canottieri Napoli e Genova Quinto. A sorpresa la Roma si impone in trasferta sul Savona. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. Ottava giornata CC ...

Serie BKT 14esima giornata terza sconfitta consecutiva (otTava dall’inizio della stagione) del Crotone che scivola nei play-out : Cremonese 1 Crotone 0 Marcatori: Boultam 74° Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia, Mogos, Claiton, Terranova, Migliore, Castagnetti (Boultam), Piccolo, Arini,

Scontro Corona-Blasi - è ufficiale : “Tutto studiato a Tavolino per alzare gli ascolti del Grande Fratello Vip” : Fabrizio Corona non deve tornare in carcere. È questa la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha respinto la richiesta della Procura Generale e ha confermato però l’affidamento terapeutico, per disintossicarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina. I giudici hanno riconosciuto così che le uscite fatte in questo periodo dall’ex re dei paparazzi erano per lavoro, come sostenevano il suo avvocato Antonella Calcaterra in una ...

Giacomo Urtis a Rivelo : "STavo per morire durante un'operazione chirurgica. Il Ken Umano? Impegnativo stare con lui" : Nel corso della terza puntata di Rivelo, il programma di interviste condotto da Lorella Boccia su Real Time alle 23.45, è stato ospite in studio Giacomo Urtis, il celebre chirurgo dei vip. E proprio lui ha dichiarato un episodio increscioso durante un'operazione che ha subito lui:Dovevo fare un intervento di liposuzione e mi sentivo stanco. In sala operatoria avevo avuto un problema di fibrillazione cardiaca. Il cuore mi batteva a mille! ...