Tarocca il curriculum vitae e viene condannata a dieci anni per frode

ilgiornale

: RT @donatoratano: Riassumendo:siamo governati da 1)un premier che tarocca il curriculum ed ha il suocero indagato per peculato; 2)un vice p… - mrcllznn : RT @donatoratano: Riassumendo:siamo governati da 1)un premier che tarocca il curriculum ed ha il suocero indagato per peculato; 2)un vice p… - ilMangla : Perciò riassumendo abbiamo un premier che tarocca curriculum e ha il suocero indagato per peculato; un vicepremier… - ninabecks1 : RT @Maxtom49: #Conte sul #GlobalCompact viene smerdato da #SalviniDimettiti ma voi credete che si dimetterà? Scusate questo tizio tarocca i… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ha mentito sul proprioed è statadi reclusione per aver fornito un dato falso. Una storia incredibile che arriva dalla Grecia dove una donna per essere assunta da un asilo pubblico come addetta alle pulizie, aveva dichiarato di aver regolarmente terminato il ciclo di studio alle scuole elementari. In verità, aveva abbandonato gli studi al quinti dei seiprevisti dall'ordinamento scolastico ellenico.Una bugia "a fin di bene", proprio per avere quel posto di lavoro, poi ottenuto. La signora, infatti, è riuscita a lavorare per ben 15all"interno di quell'istituto scolastico presso il quale aveva fatto domanda di assunzione, prima di essere incredibilmente scoperta e accusata addirittura di, per aver appunto ingannato un ente pubblico con il suo cv fasullo.Come riporta Il Tempo, gli avvocati della donna hanno già annunciato ricorso e ...