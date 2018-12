Svelata ufficialmente la potentissima Nvidia Titan RTX

eurogamer

: RT @zazoomnews: Svelata ufficialmente la Nvidia Titan RTX la scheda video più potente - #Svelata #ufficialmente #Nvidia #Titan https://t.… - jybbuz : RT @zazoomnews: Svelata ufficialmente la Nvidia Titan RTX la scheda video più potente - #Svelata #ufficialmente #Nvidia #Titan https://t.… - zazoomnews : Svelata ufficialmente la Nvidia Titan RTX la scheda video più potente - #Svelata #ufficialmente #Nvidia #Titan - Eurogamer_it : Svelata ufficialmente la #NvidiaTitanRTX, la scheda video più potente -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Dopo i leak di qualche giorno fa, erano in molti ad attendere la nuova scheda video di(la nuovaRTX). Finalmente è oggi stata rivelatala nuova arrivata di casa, la RTX, definita dalla stessa compagnia come la scheda video più potente, capace di garantire prestazioni elevatissime per lo sviluppo di intelligenze artificiali.Come riporta PC GamesN, la nuovaRTX (o T-Rex) è basata su architettura Turing e che riusce ad assicurare 130 teraflop di potenza in deep learning e 11 GigaRay in ray-tracing. Il prodotto sarà disponibile verso la fine del mese di dicembre al costo di 2699 euro.Ora diamo uno sguardo alle specifiche tecniche:Read more…