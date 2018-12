Suzuki Jimny | si trasforma magicamente in una mini Classe G o in una Land Rover FOTO

sportfair

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Egongalimberti : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Autopivasas : RT @SuzukiIT: Voglia di avventura? ???? #Suzuki #SuzukiJimny #Jimny #NobodybutJimny ?? - Italpress : RT @SuzukiIT: Voglia di avventura? ???? #Suzuki #SuzukiJimny #Jimny #NobodybutJimny ?? -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Due speciali kit estetici permettono dire il piccolo off road nipponico negli iconici modelli Mercedes oAvete comprato o avete intenzione di acquistare la nuova generazione della, ma volete darle un’aria da off road più massiccia? L’azienda DAMD (Dream Automotive Design and Development) ha realizzato due speciali kit estetici capaci dire il 4×4 nipponico dalle forme compatte in un fuoristrada con le forme della MercedesG o dellaDefender.Il risultato è di sicuro effetto considerando che la piccolamisura appena 3,60 metri mentreG e Defender sono rispettivamente lunghe 4,82 e 4,59 metri. Al contrario dell’estetica, la meccanica delrimane invariata: il 4×4 giapponese sfrutta il compatto 1.5 benzina 4 cilindri che scarica sulla trazione integrale 100 CV, tramite l’uso di un cambio ...