Sully | il cane di Bush | veglia la bara del suo amico | la foto fa il giro del mondo

: Sully, il cane di Bush padre, che veglia ancora il suo presidente Le foto storiche - Corriere : Sully, il cane di Bush padre, che veglia ancora il suo presidente Le foto storiche - chedisagio : Il cane Sully veglia ancora il presidente George H.W. Bush Mamma mia che foto - RaiNews : Sully, fedele amico e cane guida di George H. W. Bush. Il labrador addestrato lo aveva accompagnato negli ultimi me… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ha reso onore al suo fedele compagno, senza lasciarlo mai:, ildi George H. W.non si è allontanato un attimo dalladell'ex presidente USA. Ladell'a quattro zampe davanti al feretro coperto dalla bandiera statunitense sta facendo ildelcome prova di quella fedeltà e di quell'amore che può nascere tra essere umano e animale.è ildel corpo dei veterani che ha accompagnato negli ultimi mesi l'ex presidente americano George H.W.: ha un profilo Instagram personale, e una missione da completare.Visualizza questo post su InstagramMission complete.Un post condiviso daH.W.(@hw) in data: Dic 2, 2018 at 6:07 PSTIl suo compito è quello di aiutare persone non autosufficienti e mettere a frutto le sue straordinarie qualità come aprire porte, raccogliere oggetti o ...