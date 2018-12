Sully | il cane di Bush | che veglia ancora il suo presidente

vanityfair

Si chiama, ha un profilo Instagram personale, e una missione da completare.è ildel corpo dei veterani che ha accompagnato negli ultimi mesi l'examericano George H.W., morto venerdì della scorsa settimana. E lo ha accompagnato fino all'ultimo: sta facendo il giro d'America la foto dell'animale davanti al feretro delhttps://www.instagram.com/p/Bq6GcUxlLlO/è un labrador retriever giallo «di servizio», è stato addestrato per aiutare le persone non autosufficienti, comeche per anni ha sofferto del morbo di Parkinson. Sa chiedere aiuto in caso di necessità, aprire le porte, raccogliere oggetti. È stato addestrato dai VetDogs americani, ...