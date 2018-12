Stati Uniti | in lieve calo la spesa costruzioni a ottobre

Stati Uniti - Trump : "La Cina ridurrà e rimuoverà i dazi sulle auto" : "La Cina ha accettato di ridurre e rimuovere i dazi sulle auto importate dagli Usa. Attualmente la tassazione è al 40%". A dichiararlo, in un tweet, è il presidente degli Stati Uniti , Donald Trump , reduce da un accordo sottoscritto nel weekend con il numero uno cinese Xi Jinping. L'intesa, raggiunta nella cornice del G20, mette fine, almeno temporaneamente, alla guerra commerciale tra i due Paesi, messa in atto negli ultimi mesi a ...

Abu Mazen : “Gli Stati Uniti di Trump non bastano più per raggiungere la pace” : «Gli Stati Uniti di Trump non possono essere gli unici mediatori in Medio Oriente». Il presidente palestinese Mahmoud Abbas è appena atterrato a Roma quando spiega a «La Stampa» l’intenzione di recapitare ai leader italiani e a Papa Francesco un messaggio assai esplicito: «L’America non basta più per raggiungere la pace». Abbas afferma di credere n...