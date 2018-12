Spread BTP Bund in calo a 284 punti base

Spread a 283 - tasso Btp a minimo 2 mesi : ANSA, - ROMA, 3 DIC - Lo Spread tra Btp e Bund viaggia a 283 punti contro i 290 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è sceso al 3,15%, segnando un minimo di due mesi.

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 3 dicembre apertura in calo a 286 punti base. Venerdì, 30 novembre, il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 290, due punti in più rispetto alla chiusura a 288 di giovedì 29

Spread poco mosso - ma analisti cauti : i BTP restano a rischio : Nel caso in cui dovessero arrivare indicazioni deboli sull'economia del Belpaese, sarà probabile assistere ad un incremento della volatilità sui BTP, visto che la frenata della crescita è uno dei ...

Spread BTP/Bund a 291 punti base - scenario ancora incerto : Anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che ha incontrato ancora il Commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici, ha ribadito di volere trovare una soluzione. I direttori del Tesoro dei ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 30 novembre apertura stabile a 287 punti. Giovedì, 29 novembre, il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 288 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 295 di mercoledì

Spread BTp-Bund - alle banche costerà oltre un miliardo nel 2019 : In modo subdolo, sotterraneo e indiretto, sono mille i modi con cui il rincaro dello Spread tra BTp e Bund sta facendo danni in Italia. La stessa banca per emettere lo stesso tipo di titolo ha dovuto sestuplicare il tasso d’interesse...

Spread BTP apre stabile a 290 punti : ANSA, - ROMA, 29 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 290 punti con un rendimento al 3,24%. 29 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread BTP gira in ribasso a 290 : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund passa in ribasso, a 290 punti base, dopo un picco stamani a un passo dai 300 punti base. In chiusura ieri il differenziale era a 294. Il rendimento del ...

Spread Btp-Bund stabile sotto soglia psicologica dei 300 punti : Piazza Affari azzera il rialzo dell'apertura , mantenendo gli acquisti sui bancari Banco Bpm , +3,55%, , Bper , +1,89%, , Ubi , +1,25%, e Intesa , +0,81%, , che traggono vantaggio dello Spread Btp/...

Spread BTP apre stabile a 295 punti : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 295,2 punti con un rendimento al 3,29%.