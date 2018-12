Spazio | tutto pronto per il lancio della Soyuz dalla base russa di Baikonur GALLERY

TuttoWine alza i calici : a TuttoFood 2019 uno Spazio innovativo : Vino protagonista con TuttoWine , innovativo spazio che sarà una delle più importanti novità di TuttoFood 2019 in calendario in Fiera Milano dal 6 al 9 maggio del prossimo anno. TuttoWine nasce dall'...

Fiere : Spazio al vino a Tuttofood - nasce Tuttowine : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Uno spazio e iniziative specificamente dedicate al vino, sbarcano a Tuttofood 2019, a fieramilano dal 6 al 9 maggio del prossimo anno. Grazie all’accordo siglato tra Fiera Milano Spa e Uiv, Unione Italiana Vini, la principale associazione di categoria del settore, nasce

Tutto sulla cacca nello Spazio : (Foto: Esa) “È un’operazione complessa. sulla Terra, ci vuole pochissimo tempo: mia moglie è meravigliata del fatto che impiego meno di un minuto per completarla. Sullo Space Shuttle, invece, ce ne mettevo trenta”. Parole di Mike Mullane, ex astronauta Nasa, tre volte a bordo dello Shuttle (1984, 1988 e 1990). Mullane non si riferisce a una passeggiata all’aperto, né alla preparazione di un sandwich – attività notoriamente facili a Terra e ...

Leo Gassmann a XFactor. Il papà Alessandro : «Fiero di lui - non invado il suo Spazio. Ha fatto tutto da solo» : Alessandro Gassmann rompe il silenzio sulla partecipazione del figlio Leo nella nuova edizione di XFactor. Leo infatti ha superato le selezioni ed è entrato nella squadra degli under uomo...

Tutto pronto per la NASA Space Apps Challenge di Torino : attesi ospiti internazionali e professionisti dello Spazio : Per il terzo anno consecutivo l’Incubatore I3P del Politecnico di Torino ospita il 20 e il 21 ottobre la NASA Space Apps Challenge, l’hackathon internazionale che si svolgerà in contemporanea in 189 città del mondo. Parte dell’iniziativa internazionale Open Government Partnership, la Space Apps Challenge intende coinvolgere persone con competenze trasversali per trovare idee e soluzioni innovative alle sfide dello spazio e della ...

Meghan Markle avrà uno Spazio tutto suo durante il primo tour internazionale con il principe Harry : La Duchessa del Sussex alla carica The post Meghan Markle avrà uno spazio tutto suo durante il primo tour internazionale con il principe Harry appeared first on News Mtv Italia.