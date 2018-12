Sovranità al tecnico!

huffingtonpost

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Quando i leader di un governo sovranista cedono una parte della loro sovranità, qualcosa sta succedendo. L'evento si riassume in una nota, che ricorda i ringraziamenti che si inviano dopo una buona serata, e che è invece un ridisegno delle competenze a Palazzo Chigi, cioè all'interno del nostro governo. Un cambio sottile, ma che indica una nuova fase.La nota, che potete qui leggere, è una cerimoniosa celebrazione di Giuseppe Conte di ritorno dal G20, firmata dai due Vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Scritta con penna che non ha nulla della moderna, sincopata, lingua dei due politici, è volutamente stilata con il fiorito idioma dei palazzi del Potere, forse per aumentarne il peso ufficiale. "Con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il nostro Paese riesce sempre ad affermare le proprie posizioni e priorità, a testa alta e con ...