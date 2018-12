Sorteggio Nations League | le semifinali | Portogallo-Svizzera e Olanda-Inghilterra

Nations League - a Dublino il Sorteggio delle semifinali : Chiusa la fase a gironi della prima edizione della Uefa Nations League , che ha regalato non poche sorprese in termini di promozioni come di retrocessioni in ogni lega, ora la competizione entra nella ...

Sorteggio semifinali Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Oggi lunedì 3 dicembre si svolge il Sorteggio della Final Four della Nations League 2019 di calcio, si definiranno le semifinali della neonata competizione organizzata dalla UEFA. A definire gli accoppiamenti sarà l’urna di Dublino (Irlanda): Portogallo, Svizzera, Olanda, Inghilterra sapranno contro chi dovranno vedersela nel turno a eliminazione diretta in programma il 5-6 giugno 2019 che spalanca poi le porte sull’atto conclusivo ...

Nations League calcio 2019 - Sorteggio semifinali : data - programma - orario e tv : Lunedì 3 dicembre alle 14.30 si svolgerà a Dublino il sorteggio della fase finale della Nations League 2019 di calcio. Le quattro squadre qualificate sono Svizzera, Portogallo, Olanda ed Inghilterra, che hanno vinto i rispettivi gironi della Lega A. Il sorteggio stabilirà gli accoppiamenti per le semifinali, che si svolgeranno mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, e non sono previste teste di serie o altre limitazioni. Le finali per il primo e per il ...

Final Four Nations League 2019 - le qualificate per le semifinali. Sorteggio a dicembre : data - programma - orario e tv : Inghilterra, Olanda, Portogallo, Svizzera: sono queste le squadre qualificate alla Final Four della Nations League 2018-2019 di calcio, neonata competizione organizzata dalla UEFA. Queste quattro squadre hanno vinto i rispettivi gironi della Serie A e avranno così il diritto di contendersi il trofeo nella Final Four che si disputerà dal 5 al 9 giugno, in sede ancora da definire. Gli abbinamenti per le semiFinali verranno definiti tramite un ...