Sorpresa in Spagna | l' estrema destra entra nel Parlamento regionale dell' Andalusia

Bodybuilding – Clamoroso in Spagna : competizione sospesa per test antidoping a Sorpresa : competizione Bodybuilding sospesa per test a sorpresa antidoping: ecco quanto accaduto in Spagna Una competizione di Bodybuilding è stata sospesa domenica nei Paesi Baschi in Spagna per il ritiro della maggior parte dei partecipanti a causa della presenza della autorità antidoping, secondo quanto riferito dai media locali. Mentre i funzionari dell’Agenzia anti-doping basca si apprestavano ad effettuare i controlli del campionato di ...