“Solo una stalla | però Di Maio ci faceva cene e bagni estivi” 

Ibrahimovic non perde mai il suo stile : “Solo Zlatan poteva infortunare Zlatan” : In attesa degli sviluppi di mercato, che a gennaio potrebbero riportarlo in Europa e in Serie A, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni della BBC, ripercorrendo la sua lunga carriera. Tra i temi toccati quello dei progressi durante il periodo alla Juventus sotto la guida di Fabio Capello: “All’inizio della carriera non pensavo ai gol, ma solo a migliorare le mie abilità, i miei dribbling e la mia tecnica. Ad un certo punto ...

Fidanzata Djordjevic - parla Jovana : “Solo una cosa mi piace più del sesso” : Fidanzata Djordjevic – L’attaccante Filip Djordjevic non riesce a tornare protagonista, sono lontani i primi mesi alla Lazio dove il calciatore risultava anche decisivo con gol e buone prestazioni. Alla grande invece la vita fuori dal campo, prosegue la storia d’amore con la sexy Jovana, ecco le rivelazioni: “Non mi piacciono le persone. Mi piacciono il rock’n’roll, il sesso e la pizza, in quest’ordine”. La frase su ...

Nazionale col problema del gol? Per Roberto Mancini è “Solo sfortuna” : Roberto Mancini è tornato a parlare in conferenza stampa del problema del gol per la Nazionale italiana “Il problema del gol? Se non segni non vinci, questo è sicuro, però abbiamo creato tante palle gol contro Ucraina e Polonia e anche col Portogallo”. Il ct azzurro, Roberto Mancini, si esprime così sulle difficoltà realizzative della sua Nazionale. “Dobbiamo continuare a creare occasioni e giocare bene in attacco. Penso ...