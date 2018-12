SkyTG24 | un piatto di salute | atto secondo I rischi nel piatto

tvzap.kataweb

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Le abitudini alimentari degli italiani sono sempre più improntate ad una maggiore attenzione alla qualità del cibo. Ma i consumatori sono sempre consapevoli delle scelte che fanno? Certificazioni e provenienza sono sempre chiare e trasparenti? Quali convinzioni alimentari sono corrette e quali invece sono solo una moda? Lo racconta lo speciale di Sky TG24 “Undi”, in onda lunedì 3 dicembre alle 20.20 (e in replica alle 23.10 di lunedì e alle 14 di martedì 4 dicembre) e disponibile su Sky On Demand.Con il direttore Sarah Varetto, lo speciale di Sky TG24 prova a fare chiarezza sulle insidie che possono nascondersi in alcuni alimenti e prodotti, indagando sui sistemi di certificazione, sui controlli, sulle norme vigenti, talvolta lacunose, oltre che su false credenze e pregiudizi diffusi riguardo all’alimentazione.Nuove mode e diete hanno portato a un ...