Skoda - Nuove partnership con le startup israeliane

(Di lunedì 3 dicembre 2018) La prima mondiale dellaScala si terrà a Tel Aviv (l'appuntamento è per il 6 dicembre) e il motivo è presto detto: la Casa ceca sta creando accordi con diversed'Israele, considerata la culla mediterranea dell'hi-tech (tanto da meritarsi il soprannome di "Silicon wadi"). Un modo per garantirsi un accesso diretto a prodotti e servizi innovativi.Dalla ricarica alle telecamere hi-tech. Il costruttore è interessato alla tecnologia di ricarica rapida di Chakratec, in grado di gestire colonnine con elevate potenze senza bisogno di rinnovare le infrastrutture esistenti. Un altro progetto riguarda lintelligenza artificiale di Anagog, capace di processare i dati di oltre dieci app dedicate alla mobilità per un totale di 10 milioni di utenti attivi: con questo supporto, lapunta a offrire servizi su misura, per esempio quelli che agevolano la ricerca di ...