Skeleton | Coppa del Mondo Sigulda 2018 | programma | orari e tv il calendario completo

Skeleton - Königsee ospita la terza tappa di Coppa Europa : sette gli azzurri al via : Schwärzer e Margaglio debuttano il 6 dicembre in Coppa Europa a Königsee, tornano Bagnis e Marenchino Saranno sette gli azzurri che parteciperanno alla terza tappa della Coppa Europa di Skeleton, in programma a Königsee tra giovedì 6 e venerdì 7 dicembre. Dopo aver saltato l’appuntamento di Winterberg tornano anche i ragazzi della squadra maschile e ai giovani Amedeo Bagnis e Gabriele Marenchino si aggregherà Manuel Schwärzer, che ad ...

Skeleton - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : tutte le date e il programma completo : Tutto pronto per l’esordio: nel week-end a Sigulda scatta la Coppa del Mondo di Skeleton. Otto le tappe stagionali per il massimo circuito internazionale: andiamo a scoprire tutte le date e gli orari, con il programma completo. Coppa del Mondo Skeleton 2018-2019 08/12/2018 – ore 09:30 Gara maschile Sigulda 09/12/2018 – ore 09:30 Gara femminile Sigulda 14/12/2018 – ore 10:15 Gara maschile Winterberg 14/12/2018 – ore ...

Skeleton – Coppa Intercontinentale : Valentina Marsaglio nella top ten a Winterberg : Valentina Margaglio torna nella top ten in Coppa Intercontinentale: a Winterberg si migliora e finisce nona Torna nella top ten Valentina Margaglio. La 25enne azzurra ha chiuso al nono posto la seconda gara consecutiva di Skeleton a Winterberg, la quarta complessiva della Coppa Intercontinentale. Rispetto al giorno precedente c’è stato un notevole passo avanti nella graduatoria e uno consistente anche nel tempo complessivo, con ...

Skeleton – Coppa Intercontinentale di Igls : Schwärzer si migliora - perdono terreno Cecchini e Margaglio : Coppa Intercontinentale a Igls, passo avanti per Schwärzer mentre Cecchini e Margaglio perdono qualche posizione Piccolo passo avanti, ad Innsbruck, per Manuel Schwärzer nel secondo appuntamento consecutivo con la Coppa Intercontinentale di Skeleton: il 22enne si è classificato al quindicesimo posto scalando tre posizioni rispetto alla gara del giorno prima e confermando i problemi in fase di spinta. L’azzurro ha chiuso con un ...

Skeleton : nazionale in raduno ad Igls - 16 novembre esordio in Coppa Europa : Nuovo raduno per la nazionale italiana di Skeleton: dopo quello che si è svolto qualche giorno fa in quel di Koenigssee, in Germania, gli azzurri volano in Austria, sul catino di Igls. Restano in cinque gli atleti azzurri convocati dal direttore tecnico Maurizio Oioli per gli allenamenti sul ghiaccio austriaco: Manuel Schwärzer, Alessia Crippa, Sofie Falkensteiner, Valentina Margaglio ed Elena Scarpellini. Da segnalare che proprio in quel di ...