Sissi | ecco i durissimi regimi alimentari | igienici e ginnici che la principessa imponeva

Chiara Ferragni - l'albero di Natale è costoSissimo : ecco cosa ha di così particolare : Chiara Ferragni è la settima donna più influente al mondo in fatto di moda, ma se venisse assegnato un premio per la donna che prepara per prima l'albero di Natale sarebbe senz'altro in vetta alla ...

Vela – Tutto pronto per la Route du Rhum-Destination Guadeloupe : ecco tutti i dettagli dell’atteSissima regata : Domani al via la Route du Rhum-Destination Guadeloupe, regata transatlantica in solitaria che vedrà un numero record di 123 skipper impegnati a percorrere le 3,542 miglia nautiche dalla Baia di Saint Malo in Bretagna a Point-a-Pitre in Guadalupa La Route du Rhum-Destination Guadeloupe per tradizione è una regata a partecipazione prevalentemente francese, anche se la prima edizione è stata vinta dal canadese Mike Birch, ma il 40° ...

Elisabetta d’Austria : ecco la storia della principessa Sissi : Bellissima, irrequieta, romantica l’imperatrice Elisabetta di Baviera, moglie di Francesco Giuseppe, ha ormai per noi il volto di Romy Schneider, l’attrice che interpretò il ruolo delle principessa Sissi in quattro film. Cugina del folle Ludwig, madre del Rodolfo suicidatosi a Mayerling, cognata del Massimiliano fucilato in Messico ebbe una fine tragica, pugnalata il 10 settembre 1898 dall’anarchico italiano Luigi Lucheni. Elisabetta Amalia ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti : colpo basSissimo per Maria De Filippi. Torna in tv - ecco dove va! : Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne Torna in televisione. Il gabbiano di Firenze ‘tradisce’ Maria De Filippi: un colpo ‘bassissimo’ per Queen Mary. Giorgio Manetti, nonostante la fine della relazione, continua a restare in contatto con Gemma Galgani con la quale, ricordiamo, ha avuto una relazione durata otto mesi. Al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, il toscano ha rivelato di aver sentito la dama torinese ...

Il fidanzato di Bianca Guaccero? È proprio lui : famoSissimo. Ecco chi è : Bianca Guaccero fidanzato, svelato finalmente il suo identikit? La conduttrice di Detto Fatto non è più sola. Su questo non c’è neanche il benché minimo dubbio considerato che a rivelarlo è stata lei stessa una settimana fa in diretta televisiva. Incalzata da Giovanni Ciacci, in arte Giò Giò, la conduttrice del programma di RaiDue ha fatto ‘outing’ ammettendo di aver ritrovato finalmente l’amore: con chi è fidanzata ...