Single Parents e The Cool Kids | su Fox due nuove comedy sulla vita da genitori single e

(Di lunedì 3 dicembre 2018)Una doppietta diè attesa da questa sera, 3 dicembre 2018, dalle 21:00 su Fox (canale 112 di Sky). Due novità, infatti, faranno il debutto a distanza di qualche mese dalla loro partenza negli Stati Uniti: alle 21:00 toccherà adella Abc, mentre alle 22:00 sarà la volta di The, show in ondaFox. Entrambi i telefilm hanno già ottenuto dai rispettivi network l'ordine dipuntate, portando tutte e due le prime stagioni a 22 episodi totali., Blair di Gossip Girl diventa mammaSi inizia, come detto, con, creato da Elizabeth Meriwether (creatrice di New Girl) e da J.J. Philbin. Al centro della serie, le difficoltà di un gruppo di, tutti accomunati dal fatto di avere dei figli della stessa età, di riuscire a ricordarsi di essere non solo, ma anche uomini e donne ...