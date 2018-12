huffingtonpost

: Simul stabunt, simul cadent. Il gruppo dirigente M5s si stringe attorno a Di Maio: se cade lui, a rischio tutti - HuffPostItalia : Simul stabunt, simul cadent. Il gruppo dirigente M5s si stringe attorno a Di Maio: se cade lui, a rischio tutti - raveragiuliano : RT @HuffPostItalia: Simul stabunt, simul cadent. Il gruppo dirigente M5s si stringe attorno a Di Maio: se cade lui, a rischio tutti https:/… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Simul stabunt, simul cadent. Il gruppo dirigente M5s si stringe attorno a Di Maio: se cade lui, a rischio tutti https:/… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018). Non c'entrano nulla Claudio Martelli e l'ammonimento che rivolse a Ciriaco De Mita sulla sorte del suo governo. Ma il concetto di fondo è lo stesso. Nell'88 la sorte del governo Dc era legata strettamente alla tenuta del pentapartito, oggi la solidità – se non proprio la sopravvivenza – di un interoè saldata al destino politico di Luigi DiIl capo politico del Movimento 5 stelle si muove in un campo minato. Con l'obiettivo di disinnescare uno a uno gli ordigni che si ritrova sotto i piedi. La vicenda del padre Antonio rischia di travolgere in prima battuta la sua integrità morale, e con una reazione a catena la credibilità politica. È per questo che il vicepremier, fatto salvo un incontro programmato da tempo con il vicepresidente del Kenya, ha fatto tirare un tratto di penna su ...